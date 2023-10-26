Звезды балета и эстрады выступят на II зимнем музыкальном фестивале в Москве

Posted Вчера, 18:11
Published Вчера, 18:11
Modified Вчера, 18:13
Updated Вчера, 18:13
В Московском концертном зале «Зарядье» с 7 по 31 декабря будет проведен II зимний музыкальный фестиваль. В этом году основные темы фестиваля — танец и слово, пишет 360tv.ru.
На сцене выступят известные артисты балета и эстрады. Открытие фестиваля будет посвящено 155-летию Максима Горького.
Также пройдет премьера спектакля «Нунча» от хореографа Аллы Сигаловой. В программе будут представлены спектакли, концерты и другие события, которые подарят новогоднее настроение жителям и гостям Москвы.