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Published Вчера, 18:11

Modified Вчера, 18:13

Updated Вчера, 18:13

Звезды балета и эстрады выступят на II зимнем музыкальном фестивале в Москве

Звезды балета и эстрады выступят на II зимнем музыкальном фестивале в Москве

26 октября 2023, 18:11
Фото: 1MI
В концертном зале «Зарядье» в Москве с 7 по 31 декабря пройдет II зимний музыкальный фестиваль, на котором выступят звезды балета и эстрады, а главными темами будут танец и слово.

В Московском концертном зале «Зарядье» с 7 по 31 декабря будет проведен II зимний музыкальный фестиваль. В этом году основные темы фестиваля — танец и слово, пишет 360tv.ru.

На сцене выступят известные артисты балета и эстрады. Открытие фестиваля будет посвящено 155-летию Максима Горького.

Также пройдет премьера спектакля «Нунча» от хореографа Аллы Сигаловой. В программе будут представлены спектакли, концерты и другие события, которые подарят новогоднее настроение жителям и гостям Москвы.

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