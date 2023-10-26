Врач рассказала, какие продукты нужно есть, чтобы похудеть

Врач-гастроэнтеролог Александра Алисова рассказала «МедикФоруму», что для желающих сбросить лишние килограммы пойдут на пользу продукты с большим количеством неперевариваемой клетчатки. Дело в том, что клетчатка стимулирует пищеварение и уменьшает желание переедать, а также защищает от ожирения.