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Posted Вчера, 12:11

Published Вчера, 12:11

Modified Вчера, 12:14

Updated Вчера, 12:14

Стало известно, какие продукты полезны для похудения

Врач рассказала, какие продукты нужно есть, чтобы похудеть

26 октября 2023, 12:11
Фото: 1MI

Стало известно, какие продукты полезны для похудения

Специалист уверен, что добиться результата в похудении можно и без изнурительных тренировок, достаточно следить за питанием.

Врач-гастроэнтеролог Александра Алисова рассказала «МедикФоруму», что для желающих сбросить лишние килограммы пойдут на пользу продукты с большим количеством неперевариваемой клетчатки. Дело в том, что клетчатка стимулирует пищеварение и уменьшает желание переедать, а также защищает от ожирения.

«Клетчатка меняет состав кишечной флоры и сигналы, которые она посылает в мозг». «Это, в свою очередь, влияет на сигналы вознаграждения в мозге и снижает желание есть», — уточнила врач.

Александра Алисова отметила, что именно клетчатка хорошо помогает во время похудения и действует как пребиотик, способствуя росту и активности полезных бактерий в кишечнике. Она содержится в луке, артишоках, пшенице, бананах, корне цикория.

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#Врач#Новости#Похудение#Анастасия Баянова#Диета#Здоровая еда
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