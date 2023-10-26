Врач рассказала, какие продукты нужно есть, чтобы похудеть

Posted Вчера, 12:11
Published Вчера, 12:11
Modified Вчера, 12:14
Updated Вчера, 12:14
Врач-гастроэнтеролог Александра Алисова рассказала «МедикФоруму», что для желающих сбросить лишние килограммы пойдут на пользу продукты с большим количеством неперевариваемой клетчатки. Дело в том, что клетчатка стимулирует пищеварение и уменьшает желание переедать, а также защищает от ожирения.
«Клетчатка меняет состав кишечной флоры и сигналы, которые она посылает в мозг». «Это, в свою очередь, влияет на сигналы вознаграждения в мозге и снижает желание есть», — уточнила врач.
Александра Алисова отметила, что именно клетчатка хорошо помогает во время похудения и действует как пребиотик, способствуя росту и активности полезных бактерий в кишечнике. Она содержится в луке, артишоках, пшенице, бананах, корне цикория.