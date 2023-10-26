В Омской области продлили режим повышенной готовности по коронавирусу

Чтобы стабилизировать обстановку, Роспотребнадзор и Министерство здравоохранения Омской области предложили продлить режим повышенной готовности на территории региона до 30 ноября 2023 года. Кроме того, сохраняются и действующие ограничения, установленные распоряжением Губернатора Омской области от 17.03.2020 «О мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Омской области».