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В Омской области продлили режим повышенной готовности по коронавирусу

26 октября 2023, 12:38
Фото: 1MI
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Из-за коронавируса в Омской области продлили режим повышенной готовности

Такое решение было принято на заседании оперштаба по борьбе с распространением инфекции сегодня, 26 октября.

В региональном Министерстве труда уточнили, что на прошлой неделе заболеваемость вирусом выросла на 5,3%, что дает право считать эпидемическую ситуацию в области нестабильной и даже склонной к сезонному росту.

Чтобы стабилизировать обстановку, Роспотребнадзор и Министерство здравоохранения Омской области предложили продлить режим повышенной готовности на территории региона до 30 ноября 2023 года. Кроме того, сохраняются и действующие ограничения, установленные распоряжением Губернатора Омской области от 17.03.2020 «О мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Омской области».

«Хочу напомнить о важности соблюдения простых мер профилактики, которые помогут снизить возможные риски заражения. Это минимизация физических контактов при малейших признаках недомогания, тщательное мытье рук и использование антисептиков. При появлении первых симптомов заболевания рекомендую своевременно обращаться в медицинские организации», — подчеркнул председатель постоянно действующего штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции Владимир Куприянов.
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#Коронавирус#Коронавирус COVID-19#Омск#Омская область#Вирус#Новости#Вирусы#Режим повышенной готовности#Режим#Коронавирусные ограничения#Анастасия Баянова
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