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Posted Вчера, 03:26

Published Вчера, 03:26

Modified Вчера, 03:28

Updated Вчера, 03:28

В Нефтяниках водитель насмерть сбил 81-летнюю омичку

В омских Нефтяниках 81-летняя женщина погибла под колесами автомобиля

26 октября 2023, 03:26
Фото: Телеграм-канал омской полиции

В Нефтяниках водитель насмерть сбил 81-летнюю омичку

ДТП произошло на улице 22 Апреля, когда пенсионерка переходила дорогу по нерегулируемому переходу

В омских Нефтяниках вчера вечером, 25 октября, пожилая омичка погибла под колесами автомобиля, сообщили в пресс-службе полиции.

По предварительным данным, 28-летний водитель за рулем Audi ехал по улице 22 Апреля в сторону Нефтезаводской. В районе дома № 30/6 он сбил женщину на нерегулируемом пешеходном переходе.

В результате 81-летняя пенсионерка скончалась на месте до приезда скорой помощи.

В полиции рассказали, что признаков опьянения у водителя не обнаружили.

Ранее Город55 сообщал, что в Омске водитель сбил двух подростков на пешеходном переходе. Авария произошла на пересечении улиц 24-я Северная и Осоавиахимовская.

ДТП на пешеходном переходе. Омич на легковушке сбил двух подростков
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#Происшествия#Омск#Омская область#Пешеходный переход#Наезд на пешехода#Проверка#Советский округ#Госавтоинспекция#Евгений Игишев
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