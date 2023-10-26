В омских Нефтяниках 81-летняя женщина погибла под колесами автомобиля

Posted Вчера, 03:26
Published Вчера, 03:26
Modified Вчера, 03:28
Updated Вчера, 03:28
В омских Нефтяниках вчера вечером, 25 октября, пожилая омичка погибла под колесами автомобиля, сообщили в пресс-службе полиции.
По предварительным данным, 28-летний водитель за рулем Audi ехал по улице 22 Апреля в сторону Нефтезаводской. В районе дома № 30/6 он сбил женщину на нерегулируемом пешеходном переходе.
В результате 81-летняя пенсионерка скончалась на месте до приезда скорой помощи.
В полиции рассказали, что признаков опьянения у водителя не обнаружили.
Ранее Город55 сообщал, что в Омске водитель сбил двух подростков на пешеходном переходе. Авария произошла на пересечении улиц 24-я Северная и Осоавиахимовская.