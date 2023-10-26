В Омске на контроль за строительством поликлиники в Восточном потратят 7 миллионов

Учредителю компании-застройщика поликлиники в поселке Восточный Самвелу Григоряну принадлежит и ООО «Тавросс», которое специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. Для «ИКГ-Транс» контраст с «Облстройзаказчиком» стал самым крупным из всех ранее заключенных. Ранее эта компания, кстати, за 517 млн рублей построила новый корпус Омского психоневрологического интерната на 100 мест и за 218 млн — детсад на 1-й Станционной.