В Омске на контроль за строительством поликлиники в Восточном потратят 7 миллионов

Posted Вчера, 10:35
Published Вчера, 10:35
Modified Вчера, 10:37
Updated Вчера, 10:37
В Октябрьском округе Омска, в границах улиц 4-я Железнодорожная, 3-я Железнодорожная и 19-я Рабочая, строят новую поликлинику для взрослых и детей. Объект за 734,5 млн рублей возводит зарегистрированная в Любинском поселке компания «ИКГ-Транс».
Несколько дней назад «Омскоблстройзаказчик» заключил контракт с подрядчиком, который займется контролем за строительством поликлиники на 310 посещений в смену.
Изначально заказчик собирался заплатить за контроль 11,079 млн рублей, но победитель торгов — ООО «СК Система» — снизил цену до 7,3 млн рублей. Контролировать строительство подрядчику нужно около двух месяцев: с момента заключения контракта и до 20 декабря 2023 года.
Компанию «СК Система» зарегистрировали в 2021 году в Санкт-Петербурге, но владеет и руководит ей омичка Наталья Байкова. В прошлом году выручка фирмы увеличилась до 6,1 млн рублей, а чистая прибыль составила 964 тысячи.
Учредителю компании-застройщика поликлиники в поселке Восточный Самвелу Григоряну принадлежит и ООО «Тавросс», которое специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. Для «ИКГ-Транс» контраст с «Облстройзаказчиком» стал самым крупным из всех ранее заключенных. Ранее эта компания, кстати, за 517 млн рублей построила новый корпус Омского психоневрологического интерната на 100 мест и за 218 млн — детсад на 1-й Станционной.