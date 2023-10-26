В Омске ищут частную охрану для «Центра крови» за 145 рублей в час

Подрядчик обязан обеспечить охрану объекта и соблюдение пропускного режима. Начальная цена контракта — 2,48 млн рублей, причем в тех задании фигурируют 17 040 человекочасов. Таким образом, максимальная цена одного часа работы охранника — 145 рублей 49 копеек, и это не предел.