В Омске ищут частную охрану для «Центра крови» за 145 рублей в час

Posted Вчера, 12:33
Published Вчера, 12:33
Modified Вчера, 12:35
Updated Вчера, 12:35
Главное управление контрактной системы опубликовало на сайте госзакупок лот, в котором предметом закупки является «оказание услуг частной охраны (выставление поста охраны)». Заказчик в этом случае — бюджетное управление Омской области «Центр крови», расположенное в Нефтяниках, на Магистральной.
Подрядчик обязан обеспечить охрану объекта и соблюдение пропускного режима. Начальная цена контракта — 2,48 млн рублей, причем в тех задании фигурируют 17 040 человекочасов. Таким образом, максимальная цена одного часа работы охранника — 145 рублей 49 копеек, и это не предел.
— Цена оказанных услуг должна составлять не менее 20 процентов от начальной (максимальной) цены контракта, заключаемого по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя), — говорится в заявке.
Таким образом в абсолютной теории цена человекочаса может быть снижена до 29 рублей 10 копеек.
Лот был опубликован 24 октября. Сбор заявок будет продолжаться до 2 ноября текущего года.