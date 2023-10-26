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Posted Вчера, 12:33

Published Вчера, 12:33

Modified Вчера, 12:35

Updated Вчера, 12:35

В Омске ищут частную охрану для «Центра крови» за 145 рублей в час

В Омске ищут частную охрану для «Центра крови» за 145 рублей в час

26 октября 2023, 12:33
Фото: 1MI
Теоретически стоимость контракта может уменьшиться в 5 раз.

Главное управление контрактной системы опубликовало на сайте госзакупок лот, в котором предметом закупки является «оказание услуг частной охраны (выставление поста охраны)». Заказчик в этом случае — бюджетное управление Омской области «Центр крови», расположенное в Нефтяниках, на Магистральной.

Подрядчик обязан обеспечить охрану объекта и соблюдение пропускного режима. Начальная цена контракта — 2,48 млн рублей, причем в тех задании фигурируют 17 040 человекочасов. Таким образом, максимальная цена одного часа работы охранника — 145 рублей 49 копеек, и это не предел.

— Цена оказанных услуг должна составлять не менее 20 процентов от начальной (максимальной) цены контракта, заключаемого по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя), — говорится в заявке.

Таким образом в абсолютной теории цена человекочаса может быть снижена до 29 рублей 10 копеек.

Лот был опубликован 24 октября. Сбор заявок будет продолжаться до 2 ноября текущего года.

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#Омск#Госзакупки#Новости#Охрана#Николай Эйхвальд
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