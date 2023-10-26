В Москве начался съезд международного совета Всемирного фестиваля молодёжи — 2024

Первый день собрания начался с приветственной речи первого заместителя руководителя Администрации Президента РФ, председателя организационного комитета ВФМ-2024 Сергея Кириенко. Он представил зарубежным гостям информацию о региональной программе для иностранных участников и международном аспекте Всемирного фестиваля молодежи. Кириенко отметил, что более 160 тысяч человек из 180 стран выразили желание принять участие в фестивале, около 400 молодежных организаций из разных стран включились в его подготовку.