В Москве начался съезд международного совета Всемирного фестиваля молодёжи — 2024

Posted Вчера, 14:54
Published Вчера, 14:54
Modified Вчера, 14:54
Updated Вчера, 14:54
В текущем году в столице России собрались 120 делегатов из более чем 90 стран. Об этом сообщает 56orb.ru.
Первый день собрания начался с приветственной речи первого заместителя руководителя Администрации Президента РФ, председателя организационного комитета ВФМ-2024 Сергея Кириенко. Он представил зарубежным гостям информацию о региональной программе для иностранных участников и международном аспекте Всемирного фестиваля молодежи. Кириенко отметил, что более 160 тысяч человек из 180 стран выразили желание принять участие в фестивале, около 400 молодежных организаций из разных стран включились в его подготовку.
Кириенко подчеркнул важную роль, которую играют 70 национальных подготовительных комитетов в разработке программы фестиваля, и выразил уверенность в том, что совместными усилиями они сделают этот фестиваль незабываемым для каждого участника, помогая им находить новых друзей и обсуждать актуальные вопросы, связанные с их интересами и выбором в жизни.
Во время собрания иностранные делегаты будут участвовать в обсуждениях программы ВФМ-2024, обмениваться лучшими практиками, касающимися подготовки фестиваля в своих странах, и обсуждать возможности сотрудничества после его завершения. По завершении собрания будет сформулирована окончательная резолюция Международного совета Всемирного фестиваля молодежи.
Кроме того, представители международного совета Всемирного фестиваля молодежи будут одними из первых посетителей международной выставки-форума «Россия», где они смогут ознакомиться с важными достижениями в области науки, промышленности, культуры и традиций разных регионов России.