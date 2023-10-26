Тотальный невозврат. В Омской области собираются в отставку два опытнейших судьи

Posted Вчера, 08:46
Published Вчера, 08:46
Modified Вчера, 08:49
Updated Вчера, 08:49
Завтра, 27 октября, пройдет заседание Квалификационной коллегии судей Омской области. Будут рассмотрены два заявления о прекращении полномочий. Также на этом фоне предстоит решить, кто займет свободные должности.
Оставить пост судьи Омского областного суда 30 декабря планирует Николай Гаркуша. Ранее он работал в Калачинском и Советском районных судах. С 1993 года перешел на службу в областной суд.
Также судьей Арбитражного суда Омской области прекратит быть Сергей Ярковой. К слову, его отец — 73-летний Владимир Ярковой — легенда судейской стези в Омской области.
В течение 12 лет, с 2007 года, он трудился на посту главы Омской областного суда. В 2019 году при достижении предельного возраста в этой должности он ушел в отставку. Ярковой-младший же работает судьей областного Арбитражного суда на протяжении 15 последних лет. Он планирует оставить пост 1 ноября.
До этого пост зампредседателя Советского райсуда Омска покинула Татьяна Балова. Весной 2023 года прекратились полномочия судьи Омского областного суда Галины Люсевой.