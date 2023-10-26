Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Вчера, 08:46

Published Вчера, 08:46

Modified Вчера, 08:49

Updated Вчера, 08:49

иллюстрация

Тотальный невозврат. В Омской области собираются в отставку два опытнейших судьи

26 октября 2023, 08:46
Фото: Город55
иллюстрация

Два опытных судьи Омской области попросились в отставку после многолетней работы

Одним из них является сын знаменитого судьи Яркового, который уже четыре года находится на заслуженном отдыхе.

Завтра, 27 октября, пройдет заседание Квалификационной коллегии судей Омской области. Будут рассмотрены два заявления о прекращении полномочий. Также на этом фоне предстоит решить, кто займет свободные должности.

Оставить пост судьи Омского областного суда 30 декабря планирует Николай Гаркуша. Ранее он работал в Калачинском и Советском районных судах. С 1993 года перешел на службу в областной суд.

Также судьей Арбитражного суда Омской области прекратит быть Сергей Ярковой. К слову, его отец — 73-летний Владимир Ярковой — легенда судейской стези в Омской области.

В течение 12 лет, с 2007 года, он трудился на посту главы Омской областного суда. В 2019 году при достижении предельного возраста в этой должности он ушел в отставку. Ярковой-младший же работает судьей областного Арбитражного суда на протяжении 15 последних лет. Он планирует оставить пост 1 ноября.

До этого пост зампредседателя Советского райсуда Омска покинула Татьяна Балова. Весной 2023 года прекратились полномочия судьи Омского областного суда Галины Люсевой.

В Омской области открыли вакансии председателей районных судов
Узнать подробнее
Эпоха Яркового: громкие уголовные дела и «добровольные» отставки судей
Узнать подробнее
#Омск#Омская область#Суд#Отставки и назначения#Новости#Судья#Судьи#Алина Ясинская
Подпишитесь
Обращена в доход государства. У экс-начальника омской полиции конфисковали квартиру
Сегодня, 03:27
Экс-глава Минздрава Андрей Стороженко стал владельцем стоматологической клиники
Сегодня, 04:46
В Wildberries сообщили, что омская школьница не могла купить у них пневматику
Сегодня, 02:37
Десятки батонов на земле и пакеты с едой. Омичи возмутились выброшенной просрочке
Сегодня, 01:57
Слова не прошли модерацию. Омским реперам из «Грот» отказали в публикации новой песни
Сегодня, 07:23
Средняя поездка — 14 минут. Как омичи ездили на самокатах этим летом
Сегодня, 06:43