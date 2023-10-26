Тотальный невозврат. В Омской области собираются в отставку два опытнейших судьи

В течение 12 лет, с 2007 года, он трудился на посту главы Омской областного суда. В 2019 году при достижении предельного возраста в этой должности он ушел в отставку. Ярковой-младший же работает судьей областного Арбитражного суда на протяжении 15 последних лет. Он планирует оставить пост 1 ноября.