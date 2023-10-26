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Строящемуся детсаду на улице Успешной в Омске выдали разрешительный документ

26 октября 2023, 10:07
Фото: Midjourney
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Детскому саду на улице Успешной в Омске выдали разрешительный документ

Разработкой проектной документации занимались три компании.

Городу55 стало известно, что проект строительства детского сада на улице Успешной сегодня получил положительное заключение экспертизы. Его выдало автономное учреждение «Государственная экспертиза Омской области».

В качестве застройщика в заключении экспертизы указан депстрой городской администрации. Разработкой проектной документации занимались три общества с ограниченной ответственностью из Омска — «Аналитика», «Криан» и «Проектный институт „Горпроект“».

Строительством детского сада на Успешной занимается «Строительно-производственная компания „Сибцентрострой“». Контракт на 457,2 млн рублей с фирмой Рафика Сафаряна заключили 28 сентября прошлого года.

Детский сад будет рассчитан на 310 мест. Двухэтажное здание, в котором откроют 18 групп, появится рядом с многоэтажкой на Завертяева. Завершить стройку нужно до 31 мая 2024 года.

Добавим, что «Сибцентрострой» принадлежит сыновьям Рафика Сафаряна — Тиграну и Артуру. За 2022 год выручка компании составила 403,3 млн рублей, а чистая прибыль — только 99 тысяч.

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#Омск#Строительство#Подрядчик#Департамент строительства#Проект#Детсад#Новости#Экспертиза#Юлия Истомина
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