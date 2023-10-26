Строящемуся детсаду на улице Успешной в Омске выдали разрешительный документ

Posted Вчера, 10:07
Published Вчера, 10:07
Modified Вчера, 10:09
Updated Вчера, 10:09
Городу55 стало известно, что проект строительства детского сада на улице Успешной сегодня получил положительное заключение экспертизы. Его выдало автономное учреждение «Государственная экспертиза Омской области».
В качестве застройщика в заключении экспертизы указан депстрой городской администрации. Разработкой проектной документации занимались три общества с ограниченной ответственностью из Омска — «Аналитика», «Криан» и «Проектный институт „Горпроект“».
Строительством детского сада на Успешной занимается «Строительно-производственная компания „Сибцентрострой“». Контракт на 457,2 млн рублей с фирмой Рафика Сафаряна заключили 28 сентября прошлого года.
Детский сад будет рассчитан на 310 мест. Двухэтажное здание, в котором откроют 18 групп, появится рядом с многоэтажкой на Завертяева. Завершить стройку нужно до 31 мая 2024 года.
Добавим, что «Сибцентрострой» принадлежит сыновьям Рафика Сафаряна — Тиграну и Артуру. За 2022 год выручка компании составила 403,3 млн рублей, а чистая прибыль — только 99 тысяч.