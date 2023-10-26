Сомнительная икра обнаружена в крупных сетевых магазинах

Экономист Елена Зацаринная, доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, объяснила интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что цена может указывать на сомнительное качество икры. Она рассказала, что в России в основном используют икру из дальневосточных лососевых видов рыбы. Средняя стоимость 500 грамм икры начинается от 3,8 тысячи рублей. Однако, можно купить проверенную икру и за 3 тысячи рублей. Как сказала экономист, такое удовольствие не является дешевым.