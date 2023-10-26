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Posted Вчера, 09:27

Published Вчера, 09:27

Modified Вчера, 09:29

Updated Вчера, 09:29

Сомнительная икра обнаружена в крупных сетевых магазинах

Сомнительная икра обнаружена в крупных сетевых магазинах

26 октября 2023, 09:27
Фото: 1MI
На сомнительное качество икры может указывать ее цена. Стоимость настоящей — от 3,8 тыс. рублей за 500 граммов; однако, несмотря на это, икра все равно встречается практически на каждом втором новогоднем столе в России.

Российские магазины обнаружили почти 200 тонн неизвестного происхождения красной икры. Сетевые магазины, такие как «Лента», «О’кей», «Перекресток» и «ВкусВилл», также столкнулись с этой проблемой. Время от времени эта проблема становится особенно актуальной перед новогодними праздниками, потому что практически ни один праздничный стол не обходится без красной икры.

Экономист Елена Зацаринная, доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, объяснила интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что цена может указывать на сомнительное качество икры. Она рассказала, что в России в основном используют икру из дальневосточных лососевых видов рыбы. Средняя стоимость 500 грамм икры начинается от 3,8 тысячи рублей. Однако, можно купить проверенную икру и за 3 тысячи рублей. Как сказала экономист, такое удовольствие не является дешевым.

По словам эксперта, эти цифры вполне обоснованы. Например, даже на Камчатке цена на икру той же массы начинается от 2,9 тысячи рублей. Кроме того, есть еще логистические расходы. Тем не менее, несмотря на высокую стоимость, икра практически на каждом втором новогоднем столе в России.

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