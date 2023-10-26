С песнями музыканта из Луганска патриоты идут в бой

Posted 26 октября, 12:08
Published 26 октября, 12:08
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
Валентин считает музыку и все, что связано с искусством, своим предназначением и уверен: без Божьего промысла этого бы не произошло.
Братья потеряли зрение еще в младенческом возрасте из-за неудачной прививки. Может, поэтому у них особо тонкое восприятие музыки. В школе была студия по баяну, затем классическая гитара в Курском музыкальном училище. А главное, там была рок-группа, куда юношей взяли сразу же. Группа играла на стадионах, участвовала в фестивалях, тогда Валентин почувствовал, что может и должен нести искусство людям.
Братья поступили в Луганский педагогический университет на музыкальный факультет. Там сложился дуэт, который за время учебы в вузе стал лауреатом трех международных конкурсов. После университета самостоятельно освоили звукорежиссуру, занялись компьютерными аранжировками.
В 2014 году Валентин и Михаил не побоялись выступать на митингах, около блокпостов. Первыми исполнили гимн Новороссии. Ополченцы и военные благодарили и говорили: «Ребята, мы с вашими песнями идем в бой!».
Дуэт «Братья Золотухины» является лауреатом более десяти международных конкурсов. Они смогли завоевать эти награды наравне с видящими музыкантами. Их получило государственное признание: Валентин и Михаил стали обладателями премий Луганской Народной Республики. Они принимали участие во множестве телевизионных и радиопередач, включая такие популярные проекты как «Привет, Андрей» с Андреем Малаховым, «К нам приехал» на телеканале «Ля-минор», «Предметный разговор» на телеканале «Звезда» и других. Пришла известность.
— Наша уникальность заключается в том, что вдвоем делаем работу, которую выполняют большие коллективы: осуществляем своими силами работу над песней, с момента написания стихов и музыки до создания аранжировки, записи произведения в домашней студии и исполнения на сцене, — поясняет участник проекта #безграничные_донбасс Валентин Золотухин.
Для популяризации своего творчества, братья активно развивают канал на youtube, где представляют авторские произведения, каверы на песни любимых исполнителей, виртуозные гитарные дуэты с элементами джазовых импровизаций, фламенко и русские романсы.
Для Валентина Золотухина главные сложности — бытовые, связанные с отсутствием зрения, они отвлекают от погружения в творчество. А ему хочется не только окунуться в него с головой, но и достичь совершенства.
— Мы стремимся сосредоточить все усилия на творчестве и развитии, совершенствуя наш навык в игре на гитаре, вокальном мастерстве и физическом и духовном здоровье. Наша цель — наполнить этот мир красотой и преобразить его в лучшую сторону, — говорит он.
Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.