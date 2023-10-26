С песнями музыканта из Луганска патриоты идут в бой

Братья потеряли зрение еще в младенческом возрасте из-за неудачной прививки. Может, поэтому у них особо тонкое восприятие музыки. В школе была студия по баяну, затем классическая гитара в Курском музыкальном училище. А главное, там была рок-группа, куда юношей взяли сразу же. Группа играла на стадионах, участвовала в фестивалях, тогда Валентин почувствовал, что может и должен нести искусство людям.