РЭО: В РФ подписана 21 концессия по проектам в сфере обращения с отходами

Как отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев, последние годы ГЧП стало важной составляющей развития инфраструктуры обращения с отходами в регионах при реализации инвестпроектов. Так, с января по октябрь этого года была подписана 21 концессия на общую сумму инвестиций 55,07 миллиарда рублей. Это предприятия с мощностью переработки в 3,48 миллиона тонн отходов ежегодно, утилизации — 1,01 миллиона тонн в год, захоронения — 1,52 миллиона тонн в год.