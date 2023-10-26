РЭО: В РФ подписана 21 концессия по проектам в сфере обращения с отходами

Posted Вчера, 14:56
Published Вчера, 14:56
Modified Вчера, 14:57
Updated Вчера, 14:57
Как отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев, последние годы ГЧП стало важной составляющей развития инфраструктуры обращения с отходами в регионах при реализации инвестпроектов. Так, с января по октябрь этого года была подписана 21 концессия на общую сумму инвестиций 55,07 миллиарда рублей. Это предприятия с мощностью переработки в 3,48 миллиона тонн отходов ежегодно, утилизации — 1,01 миллиона тонн в год, захоронения — 1,52 миллиона тонн в год.
«Новые объекты позволят субъектам прийти к выполнению показателей нацпроекта „Экология“ и построению экономики замкнутого цикла», — сообщил Денис Буцаев.
Проекты реализуют в 17 регионах: от Калужской области до Забайкалья и Чукотки. Для реализации концессии государство выделяет субсидию на купонный доход по облигациям РЭО, что позволяет предоставлять инвестору льготный заем. При этом 90% от ключевой ставки компенсирует государство.
«В итоге получаем деньги на финансовом рынке по рыночной ставке, а инвесторам предоставляем по субсидированной ставке, которая составляет 5%», — уточнил Буцаев.
Дополнительную меру поддержки могут получить регионы с низкой бюджетной обеспеченностью. Субсидия из федерального бюджета предоставляется на обеспечение обязательств регионов по выплате капитальных грантов в рамках концессионных соглашений. Она может покрыть до 95% от стоимости объектов без учета НДС.
Строительство инфраструктуры по всей стране способствует улучшению экологической ситуации и формированию экономики замкнутого цикла в России.