«Ради безопасности»: Омский лесхоз решил закупить персональные видеорегистраторы

Posted Вчера, 09:26
Published Вчера, 09:26
Modified Вчера, 09:28
Updated Вчера, 09:28
Главное управление контактной системы Омской области разместило на сайте госзакупок заявку, в которой речь идет о «поставке персональных носимых видеорегистраторов». В общей сложности нужно 19 таких приборов, начальная цена лота — 587,6 тысяч рублей (почти 31 тысяча за штуку). Закупаются они для Главного управления лесного хозяйства Омской области.
— Мы закупаем по одному регистратору для каждого территориального отдела лесничества, — рассказали Городу55 в пресс-службе ГУЛХ. — У нас их 19. По федеральному законодательству регистратор должен иметь каждый лесной инспектор…
Сотрудники ГУЛХ обязаны иметь при себе регистратор для того, чтобы фиксировать обнаруженные в лесу нарушения и снимать на видео общение с нарушителями.
— Это нужно во избежание конфликтов, для получения доказательств, а также ради безопасности инспекторов, — уточнили в пресс-службе ведомства.
Первые 19 видеорегистраторов планируется закупить до конца 2023 года. В дальнейшем в ГУЛХ планируют обеспечить таким прибором каждого инспектора.