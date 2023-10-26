«Ради безопасности»: Омский лесхоз решил закупить персональные видеорегистраторы

Главное управление контактной системы Омской области разместило на сайте госзакупок заявку, в которой речь идет о «поставке персональных носимых видеорегистраторов». В общей сложности нужно 19 таких приборов, начальная цена лота — 587,6 тысяч рублей (почти 31 тысяча за штуку). Закупаются они для Главного управления лесного хозяйства Омской области.