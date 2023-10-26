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Posted Вчера, 09:26

Published Вчера, 09:26

Modified Вчера, 09:28

Updated Вчера, 09:28

«Ради безопасности»: Омский лесхоз решил закупить персональные видеорегистраторы

«Ради безопасности»: Омский лесхоз решил закупить персональные видеорегистраторы

26 октября 2023, 09:26
Фото: Город55
Ведомство готово потратить на это почти 600 тысяч рублей.

Главное управление контактной системы Омской области разместило на сайте госзакупок заявку, в которой речь идет о «поставке персональных носимых видеорегистраторов». В общей сложности нужно 19 таких приборов, начальная цена лота — 587,6 тысяч рублей (почти 31 тысяча за штуку). Закупаются они для Главного управления лесного хозяйства Омской области.

— Мы закупаем по одному регистратору для каждого территориального отдела лесничества, — рассказали Городу55 в пресс-службе ГУЛХ. — У нас их 19. По федеральному законодательству регистратор должен иметь каждый лесной инспектор…

Сотрудники ГУЛХ обязаны иметь при себе регистратор для того, чтобы фиксировать обнаруженные в лесу нарушения и снимать на видео общение с нарушителями.

— Это нужно во избежание конфликтов, для получения доказательств, а также ради безопасности инспекторов, — уточнили в пресс-службе ведомства.

Первые 19 видеорегистраторов планируется закупить до конца 2023 года. В дальнейшем в ГУЛХ планируют обеспечить таким прибором каждого инспектора.

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#Омск#Госзакупки#Николай Эйхвальд#Лесхоз#Видеорегистраторы
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