Прокуратура занялась расследованием гибели пожилой омички под колесами автомобиля

28-летний водитель за рулем Opel на улице 22 Апреля сбил пожилую омичку, когда она переходила дорогу по нерегулируемому переходу. Женщина скончалась до приезда скорой помощи. Как ранее сообщили в Госавтоинспекции, водитель в момент аварии был трезв.