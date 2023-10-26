Прокуратура занялась расследованием гибели пожилой омички под колесами автомобиля

Posted Вчера, 07:30
Published Вчера, 07:30
Modified Вчера, 07:32
Updated Вчера, 07:32
В Омске прокуратура проконтролирует расследование ДТП, в котором погибла 81-летняя женщина-пешеход, сообщили в пресс-службе ведомства. Трагедия произошла накануне, 25 октября, около 22 часов в Нефтяниках.
28-летний водитель за рулем Opel на улице 22 Апреля сбил пожилую омичку, когда она переходила дорогу по нерегулируемому переходу. Женщина скончалась до приезда скорой помощи. Как ранее сообщили в Госавтоинспекции, водитель в момент аварии был трезв.
«В настоящее время правоохранительными органами проводятся проверочные мероприятия по выяснению обстоятельств произошедшего в целях правовой оценки действий лица, допустившего дорожно-транспортное происшествие. Результаты проверки, а также законность принимаемых процессуальных решений находятся на контроле прокуратуры», — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.