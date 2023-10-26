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Published Вчера, 07:30

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Updated Вчера, 07:32

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Прокуратура занялась расследованием гибели пожилой омички под колесами автомобиля

26 октября 2023, 07:30
Фото: 1MI
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В Омске прокуратура проконтролирует расследование ДТП с погибшей пенсионеркой

Трагедия произошла вечером 25 октября. Женщину сбила легковушка на нерегулируемом переходе.

В Омске прокуратура проконтролирует расследование ДТП, в котором погибла 81-летняя женщина-пешеход, сообщили в пресс-службе ведомства. Трагедия произошла накануне, 25 октября, около 22 часов в Нефтяниках.

28-летний водитель за рулем Opel на улице 22 Апреля сбил пожилую омичку, когда она переходила дорогу по нерегулируемому переходу. Женщина скончалась до приезда скорой помощи. Как ранее сообщили в Госавтоинспекции, водитель в момент аварии был трезв.

«В настоящее время правоохранительными органами проводятся проверочные мероприятия по выяснению обстоятельств произошедшего в целях правовой оценки действий лица, допустившего дорожно-транспортное происшествие. Результаты проверки, а также законность принимаемых процессуальных решений находятся на контроле прокуратуры», — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
В омских Нефтяниках 81-летняя женщина погибла под колесами автомобиля
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#Происшествия#Омск#Прокуратура#Евгений Игишев
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