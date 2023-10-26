Президент Путин подписал новую климатическую доктрину РФ

Ранее Государственная дума приняла закон о отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, который был внесен по инициативе президента Путина. Россия ратифицировала этот договор в 2000 году, тогда как США не делали этого в последние 23 года.