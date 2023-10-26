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Президент Путин подписал новую климатическую доктрину РФ

Президент Путин подписал новую климатическую доктрину РФ

26 октября 2023, 18:00
Фото: 1MI
Владимир Путин утвердил новую климатическую доктрину России, которая направлена на обеспечение безопасного и устойчивого развития страны в условиях изменяющегося климата и достижение углеродной нейтральности не позднее 2060 года.

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, утверждающий новую климатическую доктрину страны. Документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, направлен на обеспечение безопасного и стабильного развития России в условиях изменяющегося климата, пишет 360tv.ru.

Новая доктрина определяет принципы и механизмы государственной политики России по вопросам, связанным с изменениями климата и их последствиями. Главными целями стратегии являются обеспечение безопасности и устойчивого развития страны в условиях изменяющегося климата, а также достижение углеродной нейтральности не позднее 2060 года.

Вместе с этим утратила свою силу предыдущая версия климатической доктрины, утвержденная указом главы государства в 2009 году.

Ранее Государственная дума приняла закон о отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, который был внесен по инициативе президента Путина. Россия ратифицировала этот договор в 2000 году, тогда как США не делали этого в последние 23 года.

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