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Предлагают обменять пятитысячные купюры. Омичам рассказали о новом виде мошенничества

26 октября 2023, 06:15
Фото: 1MI
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Омичам рассказали о новом способе мошенничества с обменом «старых» купюр

В Банке России предупредили, что никакого обязательного обмена не будет. Новые банкноты будут постепенно вводить в обращение, они будут использоваться наравне со старыми.

В омском отделении Банка России предупредили о новом виде мошенничества. Аферисты звонят от имени социальных служб и ЦБ и предлагают в срочном порядке обменять старые пятитысячные банкноты на новые. В противном случае деньги «сгорят».

«Никакого обязательного обмена нет и не будет! Замена одних купюр на другие будет проходить естественным образом — по мере износа и обветшания старых банкнот. На это уйдет не один год. Обновленные банкноты номиналом 5000 рублей поступят в оборот не скоро», — сообщил замуправляющего Отделением Омск Банка России Илья Плиндер.

В банке добавили, что когда новые купюры поступят в обращение, они будут использоваться наравне со старыми.

Напомним, новые банкноты номиналом в 1000 и 5000 рублей презентовали 16 октября. Купюрам придумали современный дизайн и более стойкую защиту.

Важный апгрейд. В России придумали новый дизайн для тысячной и пятитысячной купюр
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#Общество#Омск#Мошенничество#Центробанк#Деньги#Обновление#Екатеринбург#Купюры#Евгений Игишев#Банкнота
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