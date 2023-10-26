Предлагают обменять пятитысячные купюры. Омичам рассказали о новом виде мошенничества

Posted Вчера, 06:15
Published Вчера, 06:15
Modified Вчера, 06:17
Updated Вчера, 06:17
В омском отделении Банка России предупредили о новом виде мошенничества. Аферисты звонят от имени социальных служб и ЦБ и предлагают в срочном порядке обменять старые пятитысячные банкноты на новые. В противном случае деньги «сгорят».
«Никакого обязательного обмена нет и не будет! Замена одних купюр на другие будет проходить естественным образом — по мере износа и обветшания старых банкнот. На это уйдет не один год. Обновленные банкноты номиналом 5000 рублей поступят в оборот не скоро», — сообщил замуправляющего Отделением Омск Банка России Илья Плиндер.
В банке добавили, что когда новые купюры поступят в обращение, они будут использоваться наравне со старыми.
Напомним, новые банкноты номиналом в 1000 и 5000 рублей презентовали 16 октября. Купюрам придумали современный дизайн и более стойкую защиту.