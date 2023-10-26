Перекрыли движение. Грузовик Wildberries угодил в кювет на трассе Тюмень-Омск

Posted Вчера, 10:51
Published Вчера, 10:51
Modified Вчера, 10:54
Updated Вчера, 10:54
Сегодня, 26 октября, на «трассе смерти» (так прозвали дорогу Тюмень-Омск из-за большого количества аварий со смертельным исходом) случилось новое ДТП. О пострадавших и погибших не сообщается.
По данным Госавтоинспекции Тюменской области, авария произошла на 169-м километре трассы в Омутинском районе (Тюменская область). Там большегруз съехал в кювет. Подробностей, как именно это случилось, не предоставляется.
Чтобы вытащить фуру, сотрудникам ГИБДД пришлось перекрыть на время движение транспорта. Была использована специальная машина с тросом. Судя по видеозаписям, в кювет угодил грузовик Wildberries.
Как уточнили в пресс-службе ведомства соседнего региона, движение по федеральной трассе уже открыто. Автоинспекторы контролируют движение, пробка, возникшая из-за ДТП, постепенно сходит.