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Posted Вчера, 10:51

Published Вчера, 10:51

Modified Вчера, 10:54

Updated Вчера, 10:54

иллюстрация

Перекрыли движение. Грузовик Wildberries угодил в кювет на трассе Тюмень-Омск

26 октября 2023, 10:51
Фото: Город55
иллюстрация

Большегруз с товарами Wildberries угодил в кювет на трассе Тюмень-Омск

Дорога вновь открыта для движения, так что в сторону соседнего региона можно вновь двигаться привычным маршрутом.

Сегодня, 26 октября, на «трассе смерти» (так прозвали дорогу Тюмень-Омск из-за большого количества аварий со смертельным исходом) случилось новое ДТП. О пострадавших и погибших не сообщается.

По данным Госавтоинспекции Тюменской области, авария произошла на 169-м километре трассы в Омутинском районе (Тюменская область). Там большегруз съехал в кювет. Подробностей, как именно это случилось, не предоставляется.

Чтобы вытащить фуру, сотрудникам ГИБДД пришлось перекрыть на время движение транспорта. Была использована специальная машина с тросом. Судя по видеозаписям, в кювет угодил грузовик Wildberries.

Видео: Госавтоинспекция Тюменской области
Видео: Госавтоинспекция Тюменской области

Как уточнили в пресс-службе ведомства соседнего региона, движение по федеральной трассе уже открыто. Автоинспекторы контролируют движение, пробка, возникшая из-за ДТП, постепенно сходит.

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#Происшествия#Видео#ДТП#Омск#Омская область#Новости#Госавтоинспекция#Алина Ясинская
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