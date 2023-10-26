«Омскэлектро» осветило дорогу к поселку Птицефабрика

Posted Вчера, 08:14
Published Вчера, 08:14
Modified Вчера, 09:14
Updated Вчера, 09:14
Новую линию наружного освещения омские энергетики построили на Московке: по улице 3-ей Ленинградской от 1-й Станционной до поселка Птицефабрика. Теперь путь освещен не только местным школьникам, но и автомобилистам, что поможет снизить аварийность на участке.
«Это одна из самых протяженных линий, построенных нами в этом году: ее общая длина — около 1,8 километра. Здесь установлено 59 опор, столько же светоточек. Вся линия воздушная, поэтому строительство велось без особенностей. На этот год мы практически завершили все работы, которые были запланированы. Надо сказать огромное спасибо мэру Омска Сергею Шелесту, который сдвинул проблему недоосвещенности города с мертвой точки. По моему мнению, были выделены огромные деньги в этом году. Самое главное — в планах, которые всячески поддерживает городской Совет, в последующие два годы выделить не меньшие суммы. Запланировано строительство более 70 километров наружных линий в ближайшие 2-3 года. Это огромные цифры для города. Мы надеемся, что все подходы, подъезды к социальным объектам — детским садам, школам, больницам — будут освещены. К тому же, как показывает статистика, на освещенных участках дорог серьезно снижается количество аварий», — прокомментировал генеральный директор АО «Омсэлектро» Андрей Жуковский.
Спикер омского Горсовета Владимир Корбут отметил, что линия наружного освещения была построена здесь в рамках исполнения судебного решения, которое затянулось практически на 10 лет:
«Из-за недостатка денежных средств решение этого социально значимого вопроса откладывалось. В этом году бюджет города увеличился более чем на 10 млрд рублей, что позволило решить наболевшие проблемы, которые не решались долгие годы. Я уверен, что планы, которые ставит сегодня администрация и депутатский корпус, и предвыборные обещания гражданам будут выполняться. Осталось не так долго ждать, чтобы наиболее острые вопросы были закрыты».
Он подчеркнул, что в приоритете — безопасная доступность дошкольных и общеобразовательных учреждений.
По словам Владимира Корбута, новая линия освещения на Московке обошлась бюджету в 4 млн рублей. На этом участке расположен Нежинский геронтологический центр, а близлежащие сады и школы посещает более 2,5 тысячи детей.
«Из поселка Птицефабрика нас посещает достаточно много ребят — более 200 человек. Дорога не была освещена, а занятия в школе походят как с утра, так и до позднего вечера. Мы совместно с родителями, с педагогическим составом писали обращения в Горсовет и лично к председателю Владимиру Корбуту, чтобы здесь появились фонари. Строительство линии освещения — это благородное, доброе дело. Мы очень рады, что дети — наше будущее — теперь в безопасности, а родители знают, что их ребенок доберется до места назначения, ему будет комфортно идти по освещенной улице», — поделилась эмоциями и. о. директора СОШ №104 Светлана Мителева.
В целом в этом году «Омскэлектро» проделает большую работу: построит свыше 30 километров новых линий наружного освещения и еще более 20 километров — восстановит и модернизирует.
«Уже более 20 километров уличного освещения запущены, четыре километра на стадии сдачи и еще восемь километров будут построены до конца этого года. Темпы мы не снижаем, и в следующем году планируем сделать еще больше линий. Поэтому наш город будет еще светлее, еще чище, еще краше», — заявил заммэра, директор городского департамента строительства Михаил Веселев.
Он подчеркнул, что на линии освещения установлены современные светодиодные светильники, которые потребляют меньше электроэнергии и дольше эксплуатируются. Управляет освещением на 3-ей Ленинградской интеллектуальный шкаф производства омского НПО «МИР»: при наступлении сумерек светильники автоматически включаются, а утром — выключаются, что также экономит электроэнергию.
В этом году в Омске осветили 29 улиц, и 3-я Ленинградская — не последняя из них. Всего в планах на этот год — 35 объектов. Наиболее масштабные — линия по четной стороне улицы Химиков протяженностью более 3,5 километра и линия вдоль Окружной дороги протяженностью 5,3 километра. Их завершат в ноябре–декабре.