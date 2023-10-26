«Омскэлектро» осветило дорогу к поселку Птицефабрика

В этом году в Омске осветили 29 улиц, и 3-я Ленинградская — не последняя из них. Всего в планах на этот год — 35 объектов. Наиболее масштабные — линия по четной стороне улицы Химиков протяженностью более 3,5 километра и линия вдоль Окружной дороги протяженностью 5,3 километра. Их завершат в ноябре–декабре.