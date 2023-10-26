Обезьяны делают сэлфи. Макак в омском зоопарке сделал себе автопортрет

Posted Вчера, 12:48
Published Вчера, 12:48
Modified Вчера, 12:51
Updated Вчера, 12:51
В Большереченском зоопарке сообщили о необычном достижении одного из своих постояльцев. Как оказалось, примат Марсик начал испытывать интерес к гаджетам. Однако это хобби не вылилось в игровую зависимость, а больше пошло в уклон к фотографии.
Яванский макак сделал автопортрет. У него получилось сфотографировать себя на фронтальную камеру телефона.
«Приматы невероятно любопытные животные! Они обожают разглядывать яркие картинки, изучать новые предметы, хватать что ни попадя», — отметили в пресс-службе зоопарка.
После этого Марсик очень пристально изучал свое сэлфи. Другая обезьяна по имени Клара любит «ловить на живца». Девочка вида павиан гамадрил вытаскивает хвост из вольера и ждет, когда кто-то протянет к нему руку. Тогда она быстро хватает посетителя, заставая тем самым врасплох. Ее партнеру Шурику, кстати, уже 31 год.