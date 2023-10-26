Обезьяны делают сэлфи. Макак в омском зоопарке сделал себе автопортрет

После этого Марсик очень пристально изучал свое сэлфи. Другая обезьяна по имени Клара любит «ловить на живца». Девочка вида павиан гамадрил вытаскивает хвост из вольера и ждет, когда кто-то протянет к нему руку. Тогда она быстро хватает посетителя, заставая тем самым врасплох. Ее партнеру Шурику, кстати, уже 31 год.