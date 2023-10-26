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Posted Вчера, 12:48

Published Вчера, 12:48

Modified Вчера, 12:51

Updated Вчера, 12:51

иллюстрация

Обезьяны делают сэлфи. Макак в омском зоопарке сделал себе автопортрет

26 октября 2023, 12:48
Фото: Город55
иллюстрация

Обезьяна в омском Большереченском зоопарке сама сделала сэлфи

У макака есть пристрастие к гаджетам, рассказали сотрудники зоопарка.

В Большереченском зоопарке сообщили о необычном достижении одного из своих постояльцев. Как оказалось, примат Марсик начал испытывать интерес к гаджетам. Однако это хобби не вылилось в игровую зависимость, а больше пошло в уклон к фотографии.

Яванский макак сделал автопортрет. У него получилось сфотографировать себя на фронтальную камеру телефона.

Фото: пресс-служба Большереченского зоопарка
«Приматы невероятно любопытные животные! Они обожают разглядывать яркие картинки, изучать новые предметы, хватать что ни попадя», — отметили в пресс-службе зоопарка.

После этого Марсик очень пристально изучал свое сэлфи. Другая обезьяна по имени Клара любит «ловить на живца». Девочка вида павиан гамадрил вытаскивает хвост из вольера и ждет, когда кто-то протянет к нему руку. Тогда она быстро хватает посетителя, заставая тем самым врасплох. Ее партнеру Шурику, кстати, уже 31 год.

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#Общество#Омск#Омская область#Животные#Новости#Большереченский зоопарк#Алина Ясинская
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