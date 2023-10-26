Мошенничество с маткапиталом. Омич обналичивал чужие сертификаты на покупку жилья

Фельзенмайер вместе с освоим сообщником, уголовное дело в отношении которого прекращено в связи со смертью, находили в Калачинском районе держателей сертификатов материнского капитала. С ними «ФорТех» заключал фиктивные сделки на покупку недвижимости. Суммы займа были равны размеру материнского капитала, перечислялись на счета держателей сертификатов, но изымались обратно, а жилые помещения приобретались формально или за меньшие суммы.