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Мошенничество с маткапиталом. Омич обналичивал чужие сертификаты на покупку жилья

26 октября 2023, 04:01
Фото: 1MI
Иллюстрация

Омич получил срок за махинации с материнским капиталом на 10 млн рублей

С держателями сертификатов заключались фиктивные договора на покупку недвижимости. Суммы займа были равны размеру материнского капитала, перечислялись на счета держателей сертификатов, но изымались обратно, а жилые помещения приобретались формально или за меньшие суммы.

В Кормиловском районном суде Омской области рассмотрели дело против директора компании «ФорТех» Алексея Фельзенмайера. Его признали виновным в мошенничестве при получении выплат.

Фельзенмайер вместе с освоим сообщником, уголовное дело в отношении которого прекращено в связи со смертью, находили в Калачинском районе держателей сертификатов материнского капитала. С ними «ФорТех» заключал фиктивные сделки на покупку недвижимости. Суммы займа были равны размеру материнского капитала, перечислялись на счета держателей сертификатов, но изымались обратно, а жилые помещения приобретались формально или за меньшие суммы.

В дальнейшем в Пенсионный фонд передавались ложные сведения об использовании материнских сертификатов.

С 2017 по 2019 годы из бюджета таким образом было похищено больше 10 млн. Алексей Фельзенмайер признал свою вину лишь частично. Предприниматель настаивал, что покупка жилья не носила фиктивный характер.

Суд приговорил бизнесмена к 3 годам колонии общего режима.

Четыре года назад директор организации был оштрафован на 20 тысяч рублей на незаконную выдачу кредитов.

Гендиректора ООО «Фортех» наказали штрафом за выдачу более 20 ипотечных кредитов
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#Происшествия#Омская область#Суд#Мошенничество#Бюджет#Материнский капитал#Займ#Лишение свободы#Евгений Игишев
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