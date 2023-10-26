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Posted Вчера, 17:58

Published Вчера, 17:58

Modified Вчера, 18:00

Updated Вчера, 18:00

Минфин объяснил нежелание пенсионеров работать

Минфин объяснил нежелание пенсионеров работать

26 октября 2023, 17:58
Фото: Midjourney
Многие пенсионеры не идут работать, потому что их пенсии достаточно выросли за последние два года, работодатели не предлагают достойную оплату труда, они предпочитают отдых и заботу о здоровье, а также о своих внуках.

Многие пожилые люди в России не идут работать по разным причинам. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов в своем выступлении в Госдуме. Как пишет 360tv.ru, он указал на результаты опросов, из которых следует, что пенсионеры считают пенсию достаточно высокой, особенно в сравнении с низкими зарплатами, которые могут предложить работодатели.

Силуанов добавил, что другой причиной является то, что пожилым людям важно отдыхать и заботиться о здоровье, а также уделять больше времени своим внукам.

В первом чтении Госдума приняла законопроект о повышении уровня пенсий для неработающих пенсионеров с 1 января 2024 года. Повышение на 7,5% затронет около 32 миллионов россиян.

Председатель Социального фонда РФ Сергей Чирков также заявил, что в 2025 году пенсии будут проиндексированы 1 февраля и 1 августа.

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