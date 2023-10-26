Минфин объяснил нежелание пенсионеров работать

Posted Вчера, 17:58
Published Вчера, 17:58
Modified Вчера, 18:00
Updated Вчера, 18:00
Многие пожилые люди в России не идут работать по разным причинам. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов в своем выступлении в Госдуме. Как пишет 360tv.ru, он указал на результаты опросов, из которых следует, что пенсионеры считают пенсию достаточно высокой, особенно в сравнении с низкими зарплатами, которые могут предложить работодатели.
Силуанов добавил, что другой причиной является то, что пожилым людям важно отдыхать и заботиться о здоровье, а также уделять больше времени своим внукам.
В первом чтении Госдума приняла законопроект о повышении уровня пенсий для неработающих пенсионеров с 1 января 2024 года. Повышение на 7,5% затронет около 32 миллионов россиян.
Председатель Социального фонда РФ Сергей Чирков также заявил, что в 2025 году пенсии будут проиндексированы 1 февраля и 1 августа.