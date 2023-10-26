Минфин объяснил нежелание пенсионеров работать

Многие пожилые люди в России не идут работать по разным причинам. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов в своем выступлении в Госдуме. Как пишет 360tv.ru, он указал на результаты опросов, из которых следует, что пенсионеры считают пенсию достаточно высокой, особенно в сравнении с низкими зарплатами, которые могут предложить работодатели.