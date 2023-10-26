Книга об истории МХТ выпущена Главархивом Москвы

Posted Вчера, 18:04
Published Вчера, 18:04
Modified Вчера, 18:07
Updated Вчера, 18:07
В честь 125-летия Московского Художественного театра (МХТ) Главархив Москвы опубликовал книгу с названием «История Московского Художественного театра. К 125-летию со дня основания». Это издание доступно в разделе «Библиотека» виртуального музея «Москва — с учетом истории», сообщает 360tv.ru.
Книга собрала архивные материалы, связанные с историей создания и развития МХТ, а также биографии его основателей — Константина Станиславского и Владимира Немировича-Данченко.
В предисловии и начальных эссе авторы рассказывают о причинах, приведших к возникновению театра. В книгу вошли мемуары и малоизвестные факты, а также брошюры, афиши, театральные абонементы и фотографии.