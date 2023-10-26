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Published Вчера, 18:04

Modified Вчера, 18:07

Updated Вчера, 18:07

Книга об истории МХТ выпущена Главархивом Москвы

Книга об истории МХТ выпущена Главархивом Москвы

26 октября 2023, 18:04
Фото: 1MI
Главархив Москвы выпустил книгу, посвященную 125-летию МХТ имени Чехова, в которой собраны архивные материалы об истории и развитии театра, а также представлены биографии Константина Станиславского и Владимира Немировича-Данченко.

В честь 125-летия Московского Художественного театра (МХТ) Главархив Москвы опубликовал книгу с названием «История Московского Художественного театра. К 125-летию со дня основания». Это издание доступно в разделе «Библиотека» виртуального музея «Москва — с учетом истории», сообщает 360tv.ru.

Книга собрала архивные материалы, связанные с историей создания и развития МХТ, а также биографии его основателей — Константина Станиславского и Владимира Немировича-Данченко.

В предисловии и начальных эссе авторы рассказывают о причинах, приведших к возникновению театра. В книгу вошли мемуары и малоизвестные факты, а также брошюры, афиши, театральные абонементы и фотографии.

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