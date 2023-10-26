«Из-за воды искрит проводка». Жители омской многоэтажки пожаловались на дырявую крышу

Posted Вчера, 11:28
Published Вчера, 11:28
Modified Вчера, 11:31
Updated Вчера, 11:31
Жалоба появилась в сообществе «ЧП Омск» в социальной сети. На улице Бульварной, 7 с обильными осадками, накрывшими регион, не справилась крыша. В связи с этим 9 этаж дома топит водой, на полу лужи, а на стенах мокрая проводка, которая уже начала искриться.
«Искрит проводка, дождь топит нам весь этаж, вокруг одни лужи. Делать крышу нам отказываются. Очень страшно. Не знаем куда обращаться, местные власти бездействуют!» — рассказала одна из жительниц дома.
Омичи отмечают, что ситуация может иметь печальный конец, так как проводка, уже выходящая из строя, является потенциальной причиной пожара.
«Из-за искрящейся проводки, вызвали пожарных, нам сказали „ничем помочь не можем, мы только тушим“. Нам что сидеть и ждать пока дом сгорит?» — негодуют жильцы.