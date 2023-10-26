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Posted Вчера, 11:28

Published Вчера, 11:28

Modified Вчера, 11:31

Updated Вчера, 11:31

Иллюстрация

«Из-за воды искрит проводка». Жители омской многоэтажки пожаловались на дырявую крышу

26 октября 2023, 11:28
Фото: 1MI
Иллюстрация

Из-за осадков в омской многоэтажке с дырявой крышей искрит проводка

По словам жильцов, власти не реагируют на ситуацию, а этаж, тем временем затоплен водой.

Жалоба появилась в сообществе «ЧП Омск» в социальной сети. На улице Бульварной, 7 с обильными осадками, накрывшими регион, не справилась крыша. В связи с этим 9 этаж дома топит водой, на полу лужи, а на стенах мокрая проводка, которая уже начала искриться.

«Искрит проводка, дождь топит нам весь этаж, вокруг одни лужи. Делать крышу нам отказываются. Очень страшно. Не знаем куда обращаться, местные власти бездействуют!» — рассказала одна из жительниц дома.

Омичи отмечают, что ситуация может иметь печальный конец, так как проводка, уже выходящая из строя, является потенциальной причиной пожара.

«Из-за искрящейся проводки, вызвали пожарных, нам сказали „ничем помочь не можем, мы только тушим“. Нам что сидеть и ждать пока дом сгорит?» — негодуют жильцы.
Фото: Скриншот видео из паблика "ЧП Омск"
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#Омск#Омская область#Новости#Вода#Опасность#Жалоба#Затопления#Затопление#Опасное жилье#Анастасия Баянова#Проводка
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