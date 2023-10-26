«Из-за воды искрит проводка». Жители омской многоэтажки пожаловались на дырявую крышу

Жалоба появилась в сообществе «ЧП Омск» в социальной сети. На улице Бульварной, 7 с обильными осадками, накрывшими регион, не справилась крыша. В связи с этим 9 этаж дома топит водой, на полу лужи, а на стенах мокрая проводка, которая уже начала искриться.