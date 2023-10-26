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Илья Соболев не хочет ссоры с «Аэрофлотом»

Илья Соболев не хочет ссоры с «Аэрофлотом»

26 октября 2023, 07:44
Фото: ПАО "Аэрофлот"
В «Аэрофлоте» дали комментарий относительно инцидента, связанного с семьей известного комика Ильи Соболева. Авиакомпания сообщила, что в ситуации «детально разобрались».

Представители «Аэрофлота» пояснили, что при регистрации на рейс жена комика приобрела для себя билет бизнес-класса, пишет mkset.ru. При этом другие члены семьи (у Соболевых есть еще дети) должны были лететь на Мальдивы экономклассом. Также на время перелета для грудного ребенка была заранее заказана детская люлька.

В сообщении «Аэрофлота» говорится, что еще на этапе приобретения билетов бронирование на грудничка «без отдельно оформленного места» было привязано к бронированию отца как «к конкретному взрослому пассажиру», следуя данным системы бронирования. Именно это место и было указано в посадочном талоне.

При этом компания «Аэрофлот» подчеркнула важность обеспечения безопасности полетов, для чего на федеральном уровне действуют соответствующие правила.

Детали, которые стали причиной конфликта, выяснились уже на борту самолета: на регистрации и при повышении класса обслуживания семья Соболевых не просила прикрепить грудного ребенка к бронированию матери.

Также представители авиаперевозчика заверили, что сотрудники компании, разрешая конфликтную ситуацию, общались с семьей шоумена исключительно «в вежливой форме».

По прибытии на Мальдивы Илья Соболев в своих сообщениях рассказал, что ситуация с авиакомпанией была разрешена, а произошло все из-за некорректного бронирования. И пожелал «всем мира».

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