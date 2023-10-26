Илья Соболев не хочет ссоры с «Аэрофлотом»

Представители «Аэрофлота» пояснили, что при регистрации на рейс жена комика приобрела для себя билет бизнес-класса, пишет mkset.ru. При этом другие члены семьи (у Соболевых есть еще дети) должны были лететь на Мальдивы экономклассом. Также на время перелета для грудного ребенка была заранее заказана детская люлька.