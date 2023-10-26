Илья Соболев не хочет ссоры с «Аэрофлотом»

Posted Вчера, 07:44
Published Вчера, 07:44
Modified Вчера, 07:44
Updated Вчера, 07:44
Представители «Аэрофлота» пояснили, что при регистрации на рейс жена комика приобрела для себя билет бизнес-класса, пишет mkset.ru. При этом другие члены семьи (у Соболевых есть еще дети) должны были лететь на Мальдивы экономклассом. Также на время перелета для грудного ребенка была заранее заказана детская люлька.
В сообщении «Аэрофлота» говорится, что еще на этапе приобретения билетов бронирование на грудничка «без отдельно оформленного места» было привязано к бронированию отца как «к конкретному взрослому пассажиру», следуя данным системы бронирования. Именно это место и было указано в посадочном талоне.
При этом компания «Аэрофлот» подчеркнула важность обеспечения безопасности полетов, для чего на федеральном уровне действуют соответствующие правила.
Детали, которые стали причиной конфликта, выяснились уже на борту самолета: на регистрации и при повышении класса обслуживания семья Соболевых не просила прикрепить грудного ребенка к бронированию матери.
Также представители авиаперевозчика заверили, что сотрудники компании, разрешая конфликтную ситуацию, общались с семьей шоумена исключительно «в вежливой форме».
По прибытии на Мальдивы Илья Соболев в своих сообщениях рассказал, что ситуация с авиакомпанией была разрешена, а произошло все из-за некорректного бронирования. И пожелал «всем мира».