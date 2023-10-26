Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Вчера, 10:38

Published Вчера, 10:38

Modified Вчера, 10:41

Updated Вчера, 10:41

Хоценко и Владимиров на выставке в Ставрополье открыли биржу деловых контактов

Хоценко и Владимиров на выставке в Ставрополье открыли биржу деловых контактов

26 октября 2023, 10:38
Фото: Правительство Омской области
В мероприятии учувствуют не только представители регионов России, но и делегации СНГ, Китая, Азербайджана, Турции, Венгрии и Ирана.

Представители Омской области продолжают работу на Международной конференции-выставке «InRussia», которая посвящена развитию индустриальных парков, технопарков, особых экономических зон в регионах.

В рамках мероприятия было дано начало работе биржы деловых контактов, ее открыли глава Омской области Виталий Хоценко губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

«Биржа — это продолжение переговоров и площадка для принятия решений. Уже есть договоренности с представителями бизнеса и власти Ставрополья. Договорились с Владимиром Владимировичем, что будем помогать в реализации важных проектов и инициатив как Омской области, так и Ставропольского края», — отметил Хоценко.

Кроме того, на конференции участники от Омской области поделились опытом создания индустриального парка «ТехноОмск», который создается на базе Омского завода транспортного машиностроения.

На конференции «InRussia» Хоценко презентовал продукцию омских производителей
Узнать подробнее
#Омск#Губернатор#Губернатор области#Новости#Анастасия Баянова
Подпишитесь
Обращена в доход государства. У экс-начальника омской полиции конфисковали квартиру
Сегодня, 03:27
Экс-глава Минздрава Андрей Стороженко стал владельцем стоматологической клиники
Сегодня, 04:46
В Wildberries сообщили, что омская школьница не могла купить у них пневматику
Сегодня, 02:37
Десятки батонов на земле и пакеты с едой. Омичи возмутились выброшенной просрочке
Сегодня, 01:57
Слова не прошли модерацию. Омским реперам из «Грот» отказали в публикации новой песни
Сегодня, 07:23
Средняя поездка — 14 минут. Как омичи ездили на самокатах этим летом
Сегодня, 06:43