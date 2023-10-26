Хоценко и Владимиров на выставке в Ставрополье открыли биржу деловых контактов

Posted Вчера, 10:38
Published Вчера, 10:38
Modified Вчера, 10:41
Updated Вчера, 10:41
Представители Омской области продолжают работу на Международной конференции-выставке «InRussia», которая посвящена развитию индустриальных парков, технопарков, особых экономических зон в регионах.
В рамках мероприятия было дано начало работе биржы деловых контактов, ее открыли глава Омской области Виталий Хоценко губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
«Биржа — это продолжение переговоров и площадка для принятия решений. Уже есть договоренности с представителями бизнеса и власти Ставрополья. Договорились с Владимиром Владимировичем, что будем помогать в реализации важных проектов и инициатив как Омской области, так и Ставропольского края», — отметил Хоценко.
Кроме того, на конференции участники от Омской области поделились опытом создания индустриального парка «ТехноОмск», который создается на базе Омского завода транспортного машиностроения.