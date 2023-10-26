Хоценко и Владимиров на выставке в Ставрополье открыли биржу деловых контактов

В мероприятии учувствуют не только представители регионов России, но и делегации СНГ, Китая, Азербайджана, Турции, Венгрии и Ирана.

Представители Омской области продолжают работу на Международной конференции-выставке «InRussia», которая посвящена развитию индустриальных парков, технопарков, особых экономических зон в регионах. В рамках мероприятия было дано начало работе биржы деловых контактов, ее открыли глава Омской области Виталий Хоценко губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. «Биржа — это продолжение переговоров и площадка для принятия решений. Уже есть договоренности с представителями бизнеса и власти Ставрополья. Договорились с Владимиром Владимировичем, что будем помогать в реализации важных проектов и инициатив как Омской области, так и Ставропольского края», — отметил Хоценко. Кроме того, на конференции участники от Омской области поделились опытом создания индустриального парка «ТехноОмск», который создается на базе Омского завода транспортного машиностроения. На конференции «InRussia» Хоценко презентовал продукцию омских производителей Узнать подробнее