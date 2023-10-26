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Posted Вчера, 10:15

Published Вчера, 10:15

Modified Вчера, 10:18

Updated Вчера, 10:18

иллюстрация

Гангста-мама. Омичка угрожала полицейским пистолетом при задержании ее любовника

26 октября 2023, 10:15
Фото: Город55
иллюстрация

Омичка угрожала полицейским пистолетом при задержании ее пьяного любовника

Женщина даже хотела натравить собаку тем вечером на представителей органов власти.

Сотрудники СУ СК РФ по Омской области проводят проверку по факту угрозы полицейским. История случилась 8 октября. Один из героев — пьяный водитель, который проигнорировал просьбу инспекторов ГИБДД остановить автомобиль.

Работники Госавтоинспекции заметили вилявший по дороге ГАЗ-3110 примерно в девять вечера. По предварительным данным, водитель нарушил правила дорожного движения и попытался скрыться от патрульных. Заехав на территорию дачного поселка «Энергетик», мужчина хотел спрятаться в доме, но попытка оказалась неудачной. Сотрудники полиции заметили, что он был пьян, но задержанный отказался проходить медицинское освидетельствование.

В момент задержания из дома вышла агрессивная 46-летняя женщина, проживающая с нарушителем, и начала угрожать полицейским. Было сделано заявление, что на них натравят собаку. После этого, как сообщили в региональном следкоме, она зашла обратно домой, вышла и направила в сторону «обидчиков» пневматический пистолет. Его изъяли, а опасную женщину задержали вместе с любовником.

В отношении водителя инспекторы составили протоколы по шести административным статьям. В ситуации продолжают разбираться сотрудники Следственного Комитета.

Отметим, пневматический пистолет, как выяснилось, может купить даже ребенок. Так получилось в Большеуковском доме детства. 16-летняя воспитанница учреждения рассказала, что купила его через интернет. С помощью оружия она держала в страхе остальных детей.

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#Происшествия#Полицейские#Омск#Омская область#Погоня ГИБДД#Пьяный за рулем#Пневматический пистолет#Угроза#Погоня#Новости#Пьяный водитель#СУ СКР Омской области#Алина Ясинская
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