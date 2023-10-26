Гангста-мама. Омичка угрожала полицейским пистолетом при задержании ее любовника

В момент задержания из дома вышла агрессивная 46-летняя женщина, проживающая с нарушителем, и начала угрожать полицейским. Было сделано заявление, что на них натравят собаку. После этого, как сообщили в региональном следкоме, она зашла обратно домой, вышла и направила в сторону «обидчиков» пневматический пистолет. Его изъяли, а опасную женщину задержали вместе с любовником.