Гангста-мама. Омичка угрожала полицейским пистолетом при задержании ее любовника

Posted Вчера, 10:15
Published Вчера, 10:15
Modified Вчера, 10:18
Updated Вчера, 10:18
Сотрудники СУ СК РФ по Омской области проводят проверку по факту угрозы полицейским. История случилась 8 октября. Один из героев — пьяный водитель, который проигнорировал просьбу инспекторов ГИБДД остановить автомобиль.
Работники Госавтоинспекции заметили вилявший по дороге ГАЗ-3110 примерно в девять вечера. По предварительным данным, водитель нарушил правила дорожного движения и попытался скрыться от патрульных. Заехав на территорию дачного поселка «Энергетик», мужчина хотел спрятаться в доме, но попытка оказалась неудачной. Сотрудники полиции заметили, что он был пьян, но задержанный отказался проходить медицинское освидетельствование.
В момент задержания из дома вышла агрессивная 46-летняя женщина, проживающая с нарушителем, и начала угрожать полицейским. Было сделано заявление, что на них натравят собаку. После этого, как сообщили в региональном следкоме, она зашла обратно домой, вышла и направила в сторону «обидчиков» пневматический пистолет. Его изъяли, а опасную женщину задержали вместе с любовником.
В отношении водителя инспекторы составили протоколы по шести административным статьям. В ситуации продолжают разбираться сотрудники Следственного Комитета.
Отметим, пневматический пистолет, как выяснилось, может купить даже ребенок. Так получилось в Большеуковском доме детства. 16-летняя воспитанница учреждения рассказала, что купила его через интернет. С помощью оружия она держала в страхе остальных детей.