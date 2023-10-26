Электронная платформа «Финуслуги» отмечает трехлетие

Posted Вчера, 10:24
Published Вчера, 10:24
Modified Вчера, 10:26
Updated Вчера, 10:26
В числе пользователей «Финуслуг» — граждане всех регионов России, горожане из мегаполисов, а также жители крупных и малых населенных пунктов.
В момент открытия на «Финуслугах» был представлен ограниченный ассортимент продуктов — банковские вклады. В настоящее время физлицам доступны также кредиты наличными, ипотечное страхование, полисы ОСАГО и уникальный продукт платформы — народные облигации. В одном личном кабинете на «Финуслугах» пользователи могут подобрать для себя и оформить любые продукты, представляемые более чем 40 банковскими и страховыми организациями. Кроме того, на платформе можно провести сравнительный анализ предложений от более чем 150 финансовых организаций. С этого года пользователи площадки могут пройти удаленную идентификацию посредством Тинькофф Айди и Альфа Айди, что упрощает и ускоряет до нескольких минут процесс регистрации на площадке.
Разработано и мобильное приложение «Финуслуг», которое постоянно модернизируется. На сегодняшний день более 50% клиентов сервиса пользуется исключительно его мобильной версией, еще 17% применяют и приложение, и веб-версию площадки. Мобильное приложение «Финуслуг» можно скачать в App Store и Google Play, а также в AppGallery, RuStore и NashStore.
На «Финуслугах» предоставляются одни из самых оптимальных условий по вкладам. Средние ставки на площадке превышают таковые в 50 крупнейших банках Российской Федерации. Разница в пользу «Финуслуг» превышает 3 процентных пункта.
В число ведущих направлений деятельности «Финуслуг» входит работа с эмитентами по выпуску народных облигаций. Такие облигации уже выпустили для москвичей и жителей Калининградской области, кроме того, были выпущены цифровые облигации МТС. Общий объем ценных бумаг, размещенных на «Финуслугах», составляет почти 5 млрд рублей. Некоторые из облигаций граждане приобретали со скоростью 40 млн рублей в час.
В числе прочего на платформе уделяют внимание вопросу финансовой грамотности — при содействии Школы Мосбиржи и участников рынка «Финуслуги» реализуют мероприятия по развитию финансовой культуры и ответственного отношения к накоплениям и инвестициям, повышая информированность о различных предложениях и возможностях рынка финансов.
Согласно заявлению Игоря Алутина, управляющего директора проекта «Финуслуги» Мосбиржи, сотрудники встретили день рождения отличными результатами. Участники проекта собираются продолжать развивать платформу в интересах жителей России и их финансовых потребностей, предлагая самые выгодные ставки, а также добавляя современные сервисы и помогая выгодно управлять собственными сбережениями. От лица всей команды Игорь Алутин поблагодарил клиентов и партнеров «Финуслуг» за доверие, отметив, что без них не удалось бы достичь столь высоких результатов в бизнесе. Он завершил выступление, поздравив всех с общим праздником.