Электронная платформа «Финуслуги» отмечает трехлетие

В момент открытия на «Финуслугах» был представлен ограниченный ассортимент продуктов — банковские вклады. В настоящее время физлицам доступны также кредиты наличными, ипотечное страхование, полисы ОСАГО и уникальный продукт платформы — народные облигации. В одном личном кабинете на «Финуслугах» пользователи могут подобрать для себя и оформить любые продукты, представляемые более чем 40 банковскими и страховыми организациями. Кроме того, на платформе можно провести сравнительный анализ предложений от более чем 150 финансовых организаций. С этого года пользователи площадки могут пройти удаленную идентификацию посредством Тинькофф Айди и Альфа Айди, что упрощает и ускоряет до нескольких минут процесс регистрации на площадке.