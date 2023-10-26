Экс-начальник омской полиции Быков, осужденный за взятку на 10 лет, ушел на СВО

Posted Вчера, 10:27
Published Вчера, 10:27
Modified Вчера, 10:40
Updated Вчера, 10:40
По сообщению «БК55», согласно федеральному закону «Об особенностях уголовной ответственности лиц, привлекаемых к участию в специальной военной операции», люди, подписавшие контракт на военную службу в Вооруженных силах РФ, освобождаются от уголовной ответственности на срок ее исполнения.
Напомним, что Евгения Быкова приговорили к 10 годам лишения свободы 23 января. На скамье подсудимых он оказался по обвинению в особо крупном взяточничестве, на общую сумму порядка 7 млн рублей.
Также, по версии следствия, на протяжении нескольких лет экс-начальник полиции «крышевал» салон интимного массажа Orange и точки продажи контрабандных сигарет и алкоголя.