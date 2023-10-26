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Posted Вчера, 10:27

Published Вчера, 10:27

Modified Вчера, 10:40

Updated Вчера, 10:40

Быков, осужденный за особо крупную взятку, ушел на СВО

Экс-начальник омской полиции Быков, осужденный за взятку на 10 лет, ушел на СВО

26 октября 2023, 10:27
Фото: Город55

Быков, осужденный за особо крупную взятку, ушел на СВО

Бывший полковник полиции воспользовался федеральным законом, одобренным Госдумой 21 июня 2023 года.

По сообщению «БК55», согласно федеральному закону «Об особенностях уголовной ответственности лиц, привлекаемых к участию в специальной военной операции», люди, подписавшие контракт на военную службу в Вооруженных силах РФ, освобождаются от уголовной ответственности на срок ее исполнения.

Напомним, что Евгения Быкова приговорили к 10 годам лишения свободы 23 января. На скамье подсудимых он оказался по обвинению в особо крупном взяточничестве, на общую сумму порядка 7 млн рублей.

Также, по версии следствия, на протяжении нескольких лет экс-начальник полиции «крышевал» салон интимного массажа Orange и точки продажи контрабандных сигарет и алкоголя.

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