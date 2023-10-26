Экс-начальник омской полиции Быков, осужденный за взятку на 10 лет, ушел на СВО

По сообщению «БК55», согласно федеральному закону «Об особенностях уголовной ответственности лиц, привлекаемых к участию в специальной военной операции», люди, подписавшие контракт на военную службу в Вооруженных силах РФ, освобождаются от уголовной ответственности на срок ее исполнения.