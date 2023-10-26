Единую концепцию развития яхтенного туризма разработают на Сахалине

Posted Вчера, 08:13
Published Вчера, 08:13
Modified Вчера, 08:15
Updated Вчера, 08:15
Участие в дискуссии приняли специалисты, реализующие подобные проекты по всему миру, а также приглашенные ведущие проектировщики, представители органов власти, бизнеса и муниципалитетов, которые правительство Сахалинской области планирует объединить в пилотный региональный проект. Эту практику в будущем можно растиражировать для создания единой сети яхтенного туризма по всему Дальнему Востоку. Предварительно участники рабочей группы посетили Невельский, Холмский и Корсаковский городские округа, где предполагается создание базовой инфраструктуры.
Министр туризма Сахалинской области Артем Лазарев подчеркнул: сейчас для развития яхтенного туризма не хватает именно гидротехнических сооружений и соответствующей прибрежной платформы. Тем не менее, Сахалин и Курилы — единственный регион России, омываемый морями со всех сторон, и развитие в обсуждаемом направлении индустрии гостеприимства необходимо.
«Сейчас мы решили запустить первый пилотный проект по строительству яхтенных марин, но важно сделать это комплексно — со всей необходимой прибрежной инфраструктурой, которая впишется в культурный код наших городов и позволит создать дополнительные туристические локации», — подчеркнул министр.
Флагманом будущего проекта выбрали Корсаковский район. Участники рабочей встречи подтвердили: одна из предложенных локаций, расположенная на въезде в портовый город, может стать прекрасным местом для строительства яхтенной марины, которая впишется в проект основной набережной, дополнит ее и станет частью инфраструктуры. Также именно в Корсаковском районе в рамках соглашения, подписанного на ВЭФ, компания АО «Юматекс» приступила к строительству верфи, где в ближайшем будущем начнут производить морские суда малой категории, ориентированные и на туристические поездки. Строительство маломерного флота и яхтенных марин на юге Сахалина станет драйвером развития прибрежной инфраструктуры в комплексе, что не только повлечет за собой увеличение пропускной мощности, но и повлияет на развитие региона в целом.
Артем Лазарев отметил: помимо развития туристической отрасли, реализация проекта окажет положительный социальный эффект и на качество жизни местного населения. Комплексное развитие всей прибрежной инфраструктуры позволит предложить жителям муниципалитета новый вид досуга и создаст рабочие места.
Теперь перед участниками сессии стоит задача объединить все идеи в единую концепцию, а также найти модель финансирования, которая будет предусматривать как государственное участие, так и привлечение инвестиций бизнеса. К концу 2023 года специалисты представят правительству Сахалинской области «дорожную карту» реализации проекта по развитию яхтенного туризма.