Единую концепцию развития яхтенного туризма разработают на Сахалине

Флагманом будущего проекта выбрали Корсаковский район. Участники рабочей встречи подтвердили: одна из предложенных локаций, расположенная на въезде в портовый город, может стать прекрасным местом для строительства яхтенной марины, которая впишется в проект основной набережной, дополнит ее и станет частью инфраструктуры. Также именно в Корсаковском районе в рамках соглашения, подписанного на ВЭФ, компания АО «Юматекс» приступила к строительству верфи, где в ближайшем будущем начнут производить морские суда малой категории, ориентированные и на туристические поездки. Строительство маломерного флота и яхтенных марин на юге Сахалина станет драйвером развития прибрежной инфраструктуры в комплексе, что не только повлечет за собой увеличение пропускной мощности, но и повлияет на развитие региона в целом.