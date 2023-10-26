Достаточно миллиарда. В Омске выставили на продажу завод, где создавали мебель IKEA

Добавим, что ООО «АВА Компани» когда-то являлось крупным деревообрабатывающим предприятием. Компания производила в том числе мебель для шведского бренда IKEA. Юрлицо было признано банкротом в 2018 году. Как комментировал генеральный директор Армен Бабаджанян, проблемы на предприятии начались после нескольких техногенных аварий. На их ликвидацию были потрачены практически все средства. После начались судебные разбирательства, так как работникам не выплачивали зарплату. Задолженность перед сотрудниками тогда равнялась сумме больше 61 млн рублей.