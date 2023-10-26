Достаточно миллиарда. В Омске выставили на продажу завод, где создавали мебель IKEA

Posted Вчера, 06:12
Published Вчера, 06:12
Modified Вчера, 06:15
Updated Вчера, 06:15
Имущественный комплекс «АВА Компани» выставлен на торги в Омске. В общей сложности представлено 38 лотов, в том числе здания, грузоподъемники, измерительное оборудование, инструменты, мебель, машины и другое. Начальная цена — один млрд рублей.
Одним из самых дорогих лотов среди специальных аппаратов является комплекс оборудования лесопильного цеха. Его стоимость составляет 44,4 млн рублей. Также высокая цена у сушильных камер (34 млн рублей), у линии отходоудаления (11 млн рублей), механизированной линии для производства паркета (9,6 млн рублей). Кроме того, с молотка хотят спустить за 724 млн рублей внедорожник Toyota Land Cruiser. Еще, например, продаются снегоход, сейфы, кондиционеры и телефоны. Электронные торги состоятся 29 ноября.
Добавим, что ООО «АВА Компани» когда-то являлось крупным деревообрабатывающим предприятием. Компания производила в том числе мебель для шведского бренда IKEA. Юрлицо было признано банкротом в 2018 году. Как комментировал генеральный директор Армен Бабаджанян, проблемы на предприятии начались после нескольких техногенных аварий. На их ликвидацию были потрачены практически все средства. После начались судебные разбирательства, так как работникам не выплачивали зарплату. Задолженность перед сотрудниками тогда равнялась сумме больше 61 млн рублей.
Позднее компанию вместе с долгами приобрело ООО «Профит Феллоушип» из Москвы. Собственник Владимир Смирнов сообщал, что хочет вдохнуть в предприятие новую жизнь, разобравшись со всеми задолженностями. По всей видимости, от этих планов он отказался.