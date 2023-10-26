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Published Вчера, 13:37

Modified Вчера, 13:55

Updated Вчера, 13:55

115 тысяч сотрудников «Почты России» получат прибавку к зарплате

115 тысяч сотрудников «Почты России» получат прибавку к зарплате

26 октября 2023, 13:37
Фото: 1MI
Зарплата сотрудников основного производства в компании «Почта России» будет повышена на 22%. Об этом сообщил генеральный директор Михаил Волков. Повышение затронет 115 тысяч сотрудников.

В первой половине года текучесть кадров в компании составила 20%, что ниже среднего уровня. В преддверии высокого сезона «Почта России» приняла решение о повышении заработной платы своим сотрудникам. На данный момент компания имеет около 6000 — 7000 открытых вакансий, пишет 56orb.ru.

Михаил Волков отмечает, что не хватает основных кадров: сотрудников отделений, логистических центров, а также водителей. У компании много работы, услуги очень востребованы, поэтому нужно больше людей. Кстати, еще до начала программы повышения зарплат вернулись более 4000 сотрудников, которые ушли в другие компании.

Кроме того, «Почта России» инвестирует деньги в развитие инфраструктуры. В прошлом году было отремонтировано около 1,2 тысячи почтовых отделений в сельской местности. В этом году планируется выполнить еще больше работ.

Михаил Волков подчеркивает, что это не просто ремонт, но и улучшение комфорта и оснащенности отделений, причем некоторые сельские отделения превосходят в этом городские.

Он также отмечает, что две трети инфраструктуры компании расположены в удаленных уголках, где «Почта России» является единственным оператором. В своих отделениях компания обслуживает жителей 26 000 населенных пунктов. Это требует значительных затрат. При этом Михаил Волков подчеркивает, что «Почта России» работает без бюджетного финансирования и стремится оказывать услуги каждому гражданину в любой ситуации.

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