115 тысяч сотрудников «Почты России» получат прибавку к зарплате

Михаил Волков отмечает, что не хватает основных кадров: сотрудников отделений, логистических центров, а также водителей. У компании много работы, услуги очень востребованы, поэтому нужно больше людей. Кстати, еще до начала программы повышения зарплат вернулись более 4000 сотрудников, которые ушли в другие компании.