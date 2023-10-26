115 тысяч сотрудников «Почты России» получат прибавку к зарплате

Posted Вчера, 13:37
Published Вчера, 13:37
Modified Вчера, 13:55
Updated Вчера, 13:55
В первой половине года текучесть кадров в компании составила 20%, что ниже среднего уровня. В преддверии высокого сезона «Почта России» приняла решение о повышении заработной платы своим сотрудникам. На данный момент компания имеет около 6000 — 7000 открытых вакансий, пишет 56orb.ru.
Михаил Волков отмечает, что не хватает основных кадров: сотрудников отделений, логистических центров, а также водителей. У компании много работы, услуги очень востребованы, поэтому нужно больше людей. Кстати, еще до начала программы повышения зарплат вернулись более 4000 сотрудников, которые ушли в другие компании.
Кроме того, «Почта России» инвестирует деньги в развитие инфраструктуры. В прошлом году было отремонтировано около 1,2 тысячи почтовых отделений в сельской местности. В этом году планируется выполнить еще больше работ.
Михаил Волков подчеркивает, что это не просто ремонт, но и улучшение комфорта и оснащенности отделений, причем некоторые сельские отделения превосходят в этом городские.
Он также отмечает, что две трети инфраструктуры компании расположены в удаленных уголках, где «Почта России» является единственным оператором. В своих отделениях компания обслуживает жителей 26 000 населенных пунктов. Это требует значительных затрат. При этом Михаил Волков подчеркивает, что «Почта России» работает без бюджетного финансирования и стремится оказывать услуги каждому гражданину в любой ситуации.