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Posted 25 октября, 08:38

Published 25 октября, 08:38

Modified 25 октября, 08:40

Updated 25 октября, 08:40

выставка стартует в ноябре на ВДНХ

Выбрали жители. Стало известно имя игрушечного символа Кузбасса

25 октября 2023, 08:38
Фото: 1MI
выставка стартует в ноябре на ВДНХ

Символу Кузбасса выбрали патриотичное имя

Голосование по выбору имени для символа региона проходило в социальных сетях.

В социальных сетях подошло к концу голосование за лучшее имя для символа Кузбасса — игрушечного ящера-попугая, который будет представлять регион на выставке ВДНХ в Москве. Как рассказал портал «Сибдепо», символ получил имя Кузбассик.

Отмечается, что ростовая кукла Кузбассика будет встречать гостей выставки в день Кемеровской области, а маленькие мягкие игрушки в виде кузбасского динозаврика будут разыгрываться среди детей.

Голосование за имя для символа проходило на портале «Кузбасс Онлайн» с 9 по 23 октября. За имя Кузбасик отдали голоса больше 500 человек. Также среди вариантов были Чебулашка (в ассоциации с Чебулинским районом), Сабзук (Кузбасс наоборот), Кузбазаврик, а также Куздин Ящергай Кемроссович.

Фото: ako.ru
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#Общество#Омская область#Новости#Ольга Акамова
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