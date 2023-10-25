Выбрали жители. Стало известно имя игрушечного символа Кузбасса

Posted 25 октября, 08:38
Published 25 октября, 08:38
Modified 25 октября, 08:40
Updated 25 октября, 08:40
В социальных сетях подошло к концу голосование за лучшее имя для символа Кузбасса — игрушечного ящера-попугая, который будет представлять регион на выставке ВДНХ в Москве. Как рассказал портал «Сибдепо», символ получил имя Кузбассик.
Отмечается, что ростовая кукла Кузбассика будет встречать гостей выставки в день Кемеровской области, а маленькие мягкие игрушки в виде кузбасского динозаврика будут разыгрываться среди детей.
Голосование за имя для символа проходило на портале «Кузбасс Онлайн» с 9 по 23 октября. За имя Кузбасик отдали голоса больше 500 человек. Также среди вариантов были Чебулашка (в ассоциации с Чебулинским районом), Сабзук (Кузбасс наоборот), Кузбазаврик, а также Куздин Ящергай Кемроссович.