Выбрали жители. Стало известно имя игрушечного символа Кузбасса

Голосование за имя для символа проходило на портале «Кузбасс Онлайн» с 9 по 23 октября. За имя Кузбасик отдали голоса больше 500 человек. Также среди вариантов были Чебулашка (в ассоциации с Чебулинским районом), Сабзук (Кузбасс наоборот), Кузбазаврик, а также Куздин Ящергай Кемроссович.