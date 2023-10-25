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Posted 25 октября, 14:03

Published 25 октября, 14:03

Modified 25 октября, 14:14

Updated 25 октября, 14:14

Врач рассказал о необходимости принимать витамины в осенне-зимний сезон

25 октября 2023, 14:03
Специалист по токсикологии и фармакологии Александр Эдигер, утверждает, что ни одна диета не может полностью обеспечить организм человека всеми необходимыми витаминами и микроэлементами. Поэтому в осенне-зимний сезон очень важно принимать витаминные комплексы.

Врач в интервью Общественной службе новостей подчеркнул, что нет никаких проблем с усвоением полезных веществ из таблеток.

Эксперт рассказал, что получаемые из витаминных комплексов полезные вещества должны составлять от половины до трех четвертых от суточной нормы. Его мнение — нет необходимости стремиться к полному покрытию нормы только через таблетки. Он также подчеркнул важность сообщения своему врачу информации о принимаемых витаминах и других лекарствах.

Врач отметил, что опасаться передозировки витаминами не стоит. Гипервитаминозы уже хорошо изучены медициной. Самые опасные из них связаны с избытком жирорастворимых витаминов, таких как группы D, A, K и E. Однако в современных условиях, особенно в больших городах, практически невозможно получить гипервитаминоз ни через обычный режим питания, ни через прием витаминных комплексов, которые можно купить в аптеке.

Эдигер приводит пример полярников, которые сталкиваются с гипервитаминозом из-за потребления печени белого медведя. Но он заявил, что это — исключительный случай, который происходит очень редко. Сейчас все виды гипервитаминоза хорошо изучены и такие ситуации больше не возникают.

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