Врач рассказал о необходимости принимать витамины в осенне-зимний сезон

Врач отметил, что опасаться передозировки витаминами не стоит. Гипервитаминозы уже хорошо изучены медициной. Самые опасные из них связаны с избытком жирорастворимых витаминов, таких как группы D, A, K и E. Однако в современных условиях, особенно в больших городах, практически невозможно получить гипервитаминоз ни через обычный режим питания, ни через прием витаминных комплексов, которые можно купить в аптеке.