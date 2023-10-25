Врач рассказал о необходимости принимать витамины в осенне-зимний сезон

Posted 25 октября, 14:03
Published 25 октября, 14:03
Modified 25 октября, 14:14
Updated 25 октября, 14:14
Врач в интервью Общественной службе новостей подчеркнул, что нет никаких проблем с усвоением полезных веществ из таблеток.
Эксперт рассказал, что получаемые из витаминных комплексов полезные вещества должны составлять от половины до трех четвертых от суточной нормы. Его мнение — нет необходимости стремиться к полному покрытию нормы только через таблетки. Он также подчеркнул важность сообщения своему врачу информации о принимаемых витаминах и других лекарствах.
Врач отметил, что опасаться передозировки витаминами не стоит. Гипервитаминозы уже хорошо изучены медициной. Самые опасные из них связаны с избытком жирорастворимых витаминов, таких как группы D, A, K и E. Однако в современных условиях, особенно в больших городах, практически невозможно получить гипервитаминоз ни через обычный режим питания, ни через прием витаминных комплексов, которые можно купить в аптеке.
Эдигер приводит пример полярников, которые сталкиваются с гипервитаминозом из-за потребления печени белого медведя. Но он заявил, что это — исключительный случай, который происходит очень редко. Сейчас все виды гипервитаминоза хорошо изучены и такие ситуации больше не возникают.