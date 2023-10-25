Врач-гастроэнтеролог рассказал, можно ли есть на ночь

У потребления еды ночью больше минусов, чем плюсов. Пользу для организма из такого питания могут извлекать, пожалуй, только люди с ночным образом жизни: если они спят днем, а ночью трудится, им необходимо потреблять в пищу по своему графику. Также исключением являются люди с заболеваниями, при которых нельзя игнорировать позднее питание. Так, например, человек с сахарным диабетом при резком и быстром снижении количества глюкозы в крови может впасть в гипогликемическую кому. Чтобы этого не допустить, нужно поесть для повышения уровня сахара в крови.