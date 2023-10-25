Врач-гастроэнтеролог рассказал, можно ли есть на ночь

Posted 25 октября, 09:57
Published 25 октября, 09:57
Modified 25 октября, 10:00
Updated 25 октября, 10:00
Врач крайне не рекомендует пропускать вечерний прием пищи, так как он имеет важное значение для организма. Важно, что ужин должен состояться не менее, чем за несколько часов до сна, иначе возможно появление сбоев в работе ЖКТ и проблемы со сном.
Чаще всего, чувство голода поздним вечером появляется из-за дефицита калорий в течение дня. Иногда человек отказывается от полноценного обеда, может пропустить завтрак или «кусочничать» вместо установленных приемов пищи. Такая ситуация часто встречается у загруженных работой людей, которые не обращают внимание на сигналы организма о голоде в течение дня.
Еще одна распространенная причина — ночной образ жизни. Существует множество профессий, заставляющих днем спать, а ночью — бодрствовать. В таком случае для организма работника постепенно станет естественным получать необходимую энергию в ночные часы.
«Количество и свойства потребляемой пищи напрямую зависят от того, какого рода деятельность ведет человек, в каком режиме он привык работать», — отметил врач-гастроэнтеролог Клиники СПбГУ, кандидат медицинских наук Александр Тряпицын.
Также на поздние приемы пищи часто оказывает влияние стресс. Отрицательные эмоции вызывают выброс в кровь гормона кортизола, который находится в тесной связи с гормонами сытости и голода лептином и грелином. Некоторые ученые считают, что стресс повышает тягу к еде и способствует развитию ожирения.
У потребления еды ночью больше минусов, чем плюсов. Пользу для организма из такого питания могут извлекать, пожалуй, только люди с ночным образом жизни: если они спят днем, а ночью трудится, им необходимо потреблять в пищу по своему графику. Также исключением являются люди с заболеваниями, при которых нельзя игнорировать позднее питание. Так, например, человек с сахарным диабетом при резком и быстром снижении количества глюкозы в крови может впасть в гипогликемическую кому. Чтобы этого не допустить, нужно поесть для повышения уровня сахара в крови.
«Почему именно вечером чаще всего хочется поесть? Многолетняя клиническая практика подтверждает, что обычно это вопрос привычки и особенностей пищевого поведения. В основном все те, чей основной прием пищи приходится на вечернее время, утром отмечают отсутствие аппетита. А те, кто за 3-4 часа до сна обильно не едят, напротив, завтракают с удовольствием и полноценно», — добавил специалист.
Однако в большинстве случаев ночное питание создает проблемы для организма. Из-за позднего переедания часто начинаются проблемы с лишним весом, доходящие до ожирения, и другие трудности со здоровьем. Также могут начаться проблемы со сном, так как ночью организм должен отдыхать и восстанавливаться, а поздний прием пищи заставляет его работать.
Но если же чувство голода никак не пропадает, можно съесть немного овощей, содержащих минимум крахмала и калорий. Также можно выбрать для ночного перекуса яблоки — несладкие, лучше зеленые, цитрусовые, груши несладких сортов, абрикосы и ягоды.