Вор из Санкт-Петербурга сделал подкоп, чтобы ограбить квартиру

По официальной информации, утром 24 октября полиция Красносельского района получила сообщение о вторжении неизвестного в квартиру на улице Здоровцева. Злоумышленник, проникнув через подземный ход на кухню, похитил из дома деньги в долларах, евро и ювелирные изделия. Об этом пишет Общественная служба новостей со ссылкой на информацию ведомства.