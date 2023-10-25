Вор из Санкт-Петербурга сделал подкоп, чтобы ограбить квартиру

Posted 25 октября, 20:03
Published 25 октября, 20:03
Modified 25 октября, 20:05
Updated 25 октября, 20:05
По официальной информации, утром 24 октября полиция Красносельского района получила сообщение о вторжении неизвестного в квартиру на улице Здоровцева. Злоумышленник, проникнув через подземный ход на кухню, похитил из дома деньги в долларах, евро и ювелирные изделия. Об этом пишет Общественная служба новостей со ссылкой на информацию ведомства.
Задержанный — 58-летний житель Санкт-Петербурга — отправлен под стражу, а похищенные деньги и ценности изъяты. Следствие начало уголовное дело по статье «Кража» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.