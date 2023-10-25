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Posted 25 октября, 20:03

Published 25 октября, 20:03

Modified 25 октября, 20:05

Updated 25 октября, 20:05

Вор из Санкт-Петербурга сделал подкоп, чтобы ограбить квартиру

25 октября 2023, 20:03
В Санкт-Петербурге арестовали злоумышленника, который сделал подземный подкоп и унес из квартиры на первом этаже деньги на сумму около 230 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба городского Управления МВД.

По официальной информации, утром 24 октября полиция Красносельского района получила сообщение о вторжении неизвестного в квартиру на улице Здоровцева. Злоумышленник, проникнув через подземный ход на кухню, похитил из дома деньги в долларах, евро и ювелирные изделия. Об этом пишет Общественная служба новостей со ссылкой на информацию ведомства.

Задержанный — 58-летний житель Санкт-Петербурга — отправлен под стражу, а похищенные деньги и ценности изъяты. Следствие начало уголовное дело по статье «Кража» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.

#Происшествия
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