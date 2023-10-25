Внесен проект закона о запрете иностранных вывесок на улицах городов

Posted 25 октября, 18:03
Published 25 октября, 18:03
Modified 25 октября, 18:05
Updated 25 октября, 18:05
Закон против использования иностранных слов. Идет работа над запретом вывесок и указателей на улицах городов, содержащих надписи на иностранном языке. Основная цель этого закона — избавить витрины от таких слов, как «кофе», «распродажа», «магазин» и тому подобные. Ольга Германова, член комитета Госдумы по культуре, заявила, что ситуация с англицизмами стала настолько серьезной, что Москву можно спутать с иностранным городом, пишет 360tv.ru.
В рамках нового закона, Государственная дума приняла решение о защите русского языка. Начиная с 1 января 2025 года будет осуществляться замена иностранных слов в словарях лингвистами. Кроме того, требуется внести изменения в законы о рекламе и СМИ.
Парламентарий объяснила, что русский язык находится на государственном уровне и нуждается в защите. Она считает, что англицизмы занимают слишком много места и вмешиваются в смысл и ценности. Она также отметила, что если пройтись по улицам Москвы, можно запутаться из-за большого количества английских вывесок и указателей.
Германова предложила туристам изучать русский язык, вместо того чтобы России менять свои слова на иностранные. Она считает, что многие вещи можно объяснить простыми словами: вместо «sale» использовать «распродажа», вместо «cash back» — «возврат денег», а «бренд» заменить на «фирма».
Парламентарий подчеркнула, что никто, кроме россиян, не будет защищать русский язык. Государственные служащие должны говорить на русском языке, все документы также должны быть на русском языке. Это государственный язык, на котором общается народ.
Согласно новому закону, вывески, указатели и информационные таблички на улицах российских городов должны содержать только русские слова. Однако, фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания не подпадают под это требование.