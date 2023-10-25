Внесен проект закона о запрете иностранных вывесок на улицах городов

Парламентарий объяснила, что русский язык находится на государственном уровне и нуждается в защите. Она считает, что англицизмы занимают слишком много места и вмешиваются в смысл и ценности. Она также отметила, что если пройтись по улицам Москвы, можно запутаться из-за большого количества английских вывесок и указателей.