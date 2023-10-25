В топ-5 мировых НПЗ по версии журнала «Энергия+» лидирует омский завод

За омским заводом в списке расположились другие нефтеперерабатывающие предприятия России и зарубежья. Так, самым большим НПЗ в мире назван завод «Джамнагара», который находится в одноименном городе в Индии и принадлежит компании Reliance Industries. Его площадь — 30 кв. километров. Самым молодым и мощным оказался НПЗ ТАНЕКО компании «Татнефть», расположенный в Нижнекамске, он был основан в 2005 году. Одним из старейших заводов назван Туапсинский НПЗ, запущенный в 1929 году. А самым технологичным стал Московский нефтеперерабатывающий завод «Газпром нефти» — за последние 10 лет он обновился более чем на 80% и снизил воздействие на экологию на 75%.