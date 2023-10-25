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Posted 25 октября, 09:30

Published 25 октября, 09:30

Modified 25 октября, 09:30

Updated 25 октября, 09:30

В топ-5 мировых НПЗ по версии журнала «Энергия+» лидирует омский завод

В топ-5 мировых НПЗ по версии журнала «Энергия+» лидирует омский завод

25 октября 2023, 09:30
Фото: Стоян Васев
Онлайн-журнал об энергетике составил собственный список самых уникальных нефтеперерабатывающих заводов в мире. Четыре из них расположены в России, а возглавляет топ-5 — Омский НПЗ.

Во главу списка авторы журнала поместили Омский НПЗ, назвав его самым мощным и крупным в России. «Энергия +» приводит цифры: площадь предприятия — почти 13 кв. километров, суммарная протяженность труб — свыше семи тысяч километров, а мощность переработки — более 20 млн тонн нефти в год.

В прошлом году на ОНПЗ запустили новый производственный комплекс, благодаря которому глубина переработки нефти выросла почти до 100%. Таким образом, вместо мазута, самого дешевого нефтепродукта, можно получить больше топлива и сырья для нефтехимии, отмечают в журнале.

Еще в публикации подчеркивается, что на Омском НПЗ уже 4 года работает собственная небольшая солнечная электростанция на 1 МВт и строится крупнейшая в отрасли — на 20 МВт. Так предприятие снижает углеродный след.

За омским заводом в списке расположились другие нефтеперерабатывающие предприятия России и зарубежья. Так, самым большим НПЗ в мире назван завод «Джамнагара», который находится в одноименном городе в Индии и принадлежит компании Reliance Industries. Его площадь — 30 кв. километров. Самым молодым и мощным оказался НПЗ ТАНЕКО компании «Татнефть», расположенный в Нижнекамске, он был основан в 2005 году. Одним из старейших заводов назван Туапсинский НПЗ, запущенный в 1929 году. А самым технологичным стал Московский нефтеперерабатывающий завод «Газпром нефти» — за последние 10 лет он обновился более чем на 80% и снизил воздействие на экологию на 75%.

#Общество#Экономика#Экология#Омск#Омская область#Промышленность#Наталья Александрова
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