В топ-5 мировых НПЗ по версии журнала «Энергия+» лидирует омский завод

Posted 25 октября, 09:30
Published 25 октября, 09:30
Modified 25 октября, 09:30
Updated 25 октября, 09:30
Во главу списка авторы журнала поместили Омский НПЗ, назвав его самым мощным и крупным в России. «Энергия +» приводит цифры: площадь предприятия — почти 13 кв. километров, суммарная протяженность труб — свыше семи тысяч километров, а мощность переработки — более 20 млн тонн нефти в год.
В прошлом году на ОНПЗ запустили новый производственный комплекс, благодаря которому глубина переработки нефти выросла почти до 100%. Таким образом, вместо мазута, самого дешевого нефтепродукта, можно получить больше топлива и сырья для нефтехимии, отмечают в журнале.
Еще в публикации подчеркивается, что на Омском НПЗ уже 4 года работает собственная небольшая солнечная электростанция на 1 МВт и строится крупнейшая в отрасли — на 20 МВт. Так предприятие снижает углеродный след.
За омским заводом в списке расположились другие нефтеперерабатывающие предприятия России и зарубежья. Так, самым большим НПЗ в мире назван завод «Джамнагара», который находится в одноименном городе в Индии и принадлежит компании Reliance Industries. Его площадь — 30 кв. километров. Самым молодым и мощным оказался НПЗ ТАНЕКО компании «Татнефть», расположенный в Нижнекамске, он был основан в 2005 году. Одним из старейших заводов назван Туапсинский НПЗ, запущенный в 1929 году. А самым технологичным стал Московский нефтеперерабатывающий завод «Газпром нефти» — за последние 10 лет он обновился более чем на 80% и снизил воздействие на экологию на 75%.