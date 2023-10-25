Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted 25 октября, 08:44

Published 25 октября, 08:44

Modified 25 октября, 08:46

Updated 25 октября, 08:46

В Петербурге найден труп мужчины в воде

25 октября 2023, 08:44
В Северной столице правоохранительные органы совместно с сотрудниками МЧС достали из воды тело мужчины, которого ранее заметила петербурженка.

После получения сообщения специалисты выехали на место происшествия. Известно, что погибший был одет в темные джинсы, сине-белую кофту и на голове была черная шапка.

По данным СМИ, которые ссылается на информацию от правоохранителей, тело мужчины отправлено в морг. Там эксперты проведут необходимые исследования, чтобы определить причину его смерти. Мужчине было около 40 лет, при первом осмотре насильственных признаков не обнаружено, пишет ФедералПресс.

Подпишитесь
Обращена в доход государства. У экс-начальника омской полиции конфисковали квартиру
Сегодня, 03:27
Экс-глава Минздрава Андрей Стороженко стал владельцем стоматологической клиники
Сегодня, 04:46
В Wildberries сообщили, что омская школьница не могла купить у них пневматику
Сегодня, 02:37
Десятки батонов на земле и пакеты с едой. Омичи возмутились выброшенной просрочке
Сегодня, 01:57
Слова не прошли модерацию. Омским реперам из «Грот» отказали в публикации новой песни
Сегодня, 07:23
Средняя поездка — 14 минут. Как омичи ездили на самокатах этим летом
Сегодня, 06:43