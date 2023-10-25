В Петербурге найден труп мужчины в воде

Posted 25 октября, 08:44
Published 25 октября, 08:44
Modified 25 октября, 08:46
Updated 25 октября, 08:46
После получения сообщения специалисты выехали на место происшествия. Известно, что погибший был одет в темные джинсы, сине-белую кофту и на голове была черная шапка.
По данным СМИ, которые ссылается на информацию от правоохранителей, тело мужчины отправлено в морг. Там эксперты проведут необходимые исследования, чтобы определить причину его смерти. Мужчине было около 40 лет, при первом осмотре насильственных признаков не обнаружено, пишет ФедералПресс.