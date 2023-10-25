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Posted 25 октября, 11:22

Published 25 октября, 11:22

Modified Вчера, 07:03

Updated Вчера, 07:03

В омской фирме «Земля» поменялось руководство

В омской фирме «Земля» поменялось руководство

25 октября 2023, 11:22
Фото: 1MI
Гендиректором стал акционер-миноритарий Александр Михайлов.

В открытом акционерном обществе «Земля», прописанном в Омске на Кемеровской, поменялся генеральный директор. Еще позавчера, 23 октября, эту должность занимал Андрей Морозенко, но теперь его сменил Александр Михайлов.

Специализация «Земли» — «вложения в ценные бумаги и дилерская деятельность». Выручка фирмы за 2022 год превысила 38 млн рублей, но это на 19 млн меньше, чем расходы за тот же период. Судя по прошлогодним данным, у компании 6 учредителей. В их числе бывший гендиректор Андрей Морозенко (13,6%) и Алла Морозенко (16,25%), а также 4 Михайловых. У действующего главы, Александра Александровича, 4,95%, у самого первого гендиректора Александра Петровича — 19,57%. Остальное принадлежит Елене Александровне и Валентине Петровне Михайловым.

Отметим, что Андрей Морозенко в прошлом был членом совета директоров ПАО «Иртышское речное пароходство».

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#Бизнес#Новости#Николай Эйхвальд#Смена руководства
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