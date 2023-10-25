Цены на топливо снижаются в России

Posted 25 октября, 17:54
Published 25 октября, 17:54
Modified 25 октября, 17:56
Updated 25 октября, 17:56
В России началось плавное снижение цен на топливо и горюче-смазочные материалы, а сельские хозяйства не испытывают дефицита в период посевных работ. Об этом информировал руководитель Министерства сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на заседании с участием президента Владимира Путина и членов правительства, пишет 360tv.ru.
Патрушев отметил, что благодаря принятым правительством мерам, сельскохозяйственные предприятия не столкнулись с нехваткой ГСМ. «Цены постепенно сокращаются», — сообщил он.
Кроме того, глава Минсельхоза подчеркнул, что ожидается урожай зерна в этом году около 140 миллионов тонн, из которых около 93 миллионов тонн составляет пшеница.
Ранее спикер Государственной Думы Вячеслав Володин поручил соответствующим комитетам регулярно контролировать ситуацию с ценами на топливо и смазочные материалы для сельскохозяйственных предприятий. Политик подчеркнул, что аграрная отрасль имеет стратегическое значение, поэтому важно выполнить поручение президента по разрешению проблемы высоких цен на ГСМ.