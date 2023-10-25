Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted 25 октября, 17:54

Published 25 октября, 17:54

Modified 25 октября, 17:56

Updated 25 октября, 17:56

Цены на топливо снижаются в России

Цены на топливо снижаются в России

25 октября 2023, 17:54
Фото: 1MI
Цены на топливо в России снижаются, аграрии не испытывают дефицита топлива, урожай зерна ожидается около 140 миллионов тонн, Госдума проводит мониторинг цен на ГСМ для аграриев.

В России началось плавное снижение цен на топливо и горюче-смазочные материалы, а сельские хозяйства не испытывают дефицита в период посевных работ. Об этом информировал руководитель Министерства сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на заседании с участием президента Владимира Путина и членов правительства, пишет 360tv.ru.

Патрушев отметил, что благодаря принятым правительством мерам, сельскохозяйственные предприятия не столкнулись с нехваткой ГСМ. «Цены постепенно сокращаются», — сообщил он.

Кроме того, глава Минсельхоза подчеркнул, что ожидается урожай зерна в этом году около 140 миллионов тонн, из которых около 93 миллионов тонн составляет пшеница.

Ранее спикер Государственной Думы Вячеслав Володин поручил соответствующим комитетам регулярно контролировать ситуацию с ценами на топливо и смазочные материалы для сельскохозяйственных предприятий. Политик подчеркнул, что аграрная отрасль имеет стратегическое значение, поэтому важно выполнить поручение президента по разрешению проблемы высоких цен на ГСМ.

Подпишитесь
Обращена в доход государства. У экс-начальника омской полиции конфисковали квартиру
Сегодня, 03:27
Экс-глава Минздрава Андрей Стороженко стал владельцем стоматологической клиники
Сегодня, 04:46
В Wildberries сообщили, что омская школьница не могла купить у них пневматику
Сегодня, 02:37
Десятки батонов на земле и пакеты с едой. Омичи возмутились выброшенной просрочке
Сегодня, 01:57
Слова не прошли модерацию. Омским реперам из «Грот» отказали в публикации новой песни
Сегодня, 07:23
Средняя поездка — 14 минут. Как омичи ездили на самокатах этим летом
Сегодня, 06:43