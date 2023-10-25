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Posted 25 октября, 08:58

Published 25 октября, 08:58

Modified 25 октября, 09:00

Updated 25 октября, 09:00

Суд в пользу Минстроя: челябинский чиновник должен вернуть 24,2 млн рублей

25 октября 2023, 08:58
В Челябинске Министерство строительства смогло добиться выплаты от депутата городской думы Олега Иванова в размере 24,2 миллиона рублей. Такая сумма была оценена за невыполнение в срок обещанной компанией «АльфаСтрой» реконструкции гостиницы на улице Лесопарковой.

Судебное решение указывает, что неустойку за просрочку исполнения обязательств, неосновательное обогащение и проценты за пользование чужими денежными средствами должны быть взысканы с ответчика, пишет ФедералПресс.

Подрядчик не смог выполнить условия договора, по которому «АльфаСтрой» должен был завершить реконструкцию гостиницы в течение девяти месяцев.

Министерство строительства стремилось получить большую сумму в суде, но после проведения экспертизы выяснилось, что подрядчик выполнел больше работ, чем заявлено министерством.

Решение суда должно вступить в силу в течение одного месяца.

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