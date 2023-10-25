Суд в пользу Минстроя: челябинский чиновник должен вернуть 24,2 млн рублей

Posted 25 октября, 08:58
Published 25 октября, 08:58
Modified 25 октября, 09:00
Updated 25 октября, 09:00
Судебное решение указывает, что неустойку за просрочку исполнения обязательств, неосновательное обогащение и проценты за пользование чужими денежными средствами должны быть взысканы с ответчика, пишет ФедералПресс.
Подрядчик не смог выполнить условия договора, по которому «АльфаСтрой» должен был завершить реконструкцию гостиницы в течение девяти месяцев.
Министерство строительства стремилось получить большую сумму в суде, но после проведения экспертизы выяснилось, что подрядчик выполнел больше работ, чем заявлено министерством.
Решение суда должно вступить в силу в течение одного месяца.