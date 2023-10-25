Суд в пользу Минстроя: челябинский чиновник должен вернуть 24,2 млн рублей

В Челябинске Министерство строительства смогло добиться выплаты от депутата городской думы Олега Иванова в размере 24,2 миллиона рублей. Такая сумма была оценена за невыполнение в срок обещанной компанией «АльфаСтрой» реконструкции гостиницы на улице Лесопарковой.