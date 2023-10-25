Снеговик стал главным символом среди талисманов в КХЛ

Posted 25 октября, 10:48
Published 25 октября, 10:48
Modified 25 октября, 10:50
Updated 25 октября, 10:50
Финал конкурса «Талисмания» прошел в Москве и новость о победе быстро распространилась среди сообщества ХК «Сибирь», где получила много положительных отзывов и лайков.
В официальной группе хоккейного клуба «Сибирь» в социальной сети «ВКонтакте» появилось сообщение: «Наш Снеговик — лучший символ КХЛ в сезоне 2023/2024! Только что в Москве завершился финал конкурса „Талисмания“! Ура!»
В предыдущем сезоне победу одержал Зубрик, который представлял минский клуб «Динамо».