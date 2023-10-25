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Posted 25 октября, 10:48

Published 25 октября, 10:48

Modified 25 октября, 10:50

Updated 25 октября, 10:50

Снеговик стал главным символом среди талисманов в КХЛ

25 октября 2023, 10:48
Лучшим символом сезона 2023-2024 в Континентальной хоккейной лиге признали фигурку снеговика, который был одет в форму игрока клуба "Сибирь", пишет Pravda.Ru.

Финал конкурса «Талисмания» прошел в Москве и новость о победе быстро распространилась среди сообщества ХК «Сибирь», где получила много положительных отзывов и лайков.

В официальной группе хоккейного клуба «Сибирь» в социальной сети «ВКонтакте» появилось сообщение: «Наш Снеговик — лучший символ КХЛ в сезоне 2023/2024! Только что в Москве завершился финал конкурса „Талисмания“! Ура!»

В предыдущем сезоне победу одержал Зубрик, который представлял минский клуб «Динамо».

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