Секреты растопки печи после длительного простоя

Posted 25 октября, 14:18
Published 25 октября, 14:18
Modified 25 октября, 14:23
Updated 25 октября, 14:23
В результате холодный воздух не оседает вниз по трубе, и нет нормальной тяги. Чтобы успешно разогреть печь, нужно сначала выгнать холодный воздух. Об этом пишет Общественная служба новостей.
Есть несколько способов прогреть промерзшие трубы. Если в помещении, где находятся трубы, уже есть положительная температура, можно приоткрыть дверцу топочной камеры очага и окна, чтобы теплый воздух проник в помещение и сквозняк создал движение воздушных масс внутри топки и дымовой трубы.
Другой метод, который подходит в большинстве случаев, заключается в том, чтобы зажечь газету и поместить ее в прочистную дверку дымохода. Нужно сжечь несколько листов бумаги, чтобы создать достаточный эффект. Когда газета и пламя начинают активно затягиваться в дымовой канал из-за усиленной тяги, значит, все получилось. После прогрева дымохода можно начинать растопку печи.
При отоплении печи следует соблюдать меры безопасности. Обязательно имейте огнетушители в своем загородном доме. Также регулярно чистите печь от сажи и золы. Открытый огонь должен находиться на безопасном расстоянии от мебели и других легковоспламеняющихся предметов. И не забывайте проверять трубу на трещины и закрывать заслонку только после полного выгорания топлива.
Никогда не используйте жидкости для розжига и прекратите топить печь несколько часов перед сном. Важно, чтобы была хорошая вентиляция или приоткрыто окно в спальне, чтобы избежать отравления угарным газом во сне.