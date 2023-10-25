Секреты растопки печи после длительного простоя

Часто бывает так, что после длительного простоя печь не разгорается или начинает дымить. Это происходит из-за того, что дымоход выстужен и отсырел за зиму. Иногда он может даже промерзнуть настолько сильно, что воздух внутри становится холоднее, чем на улице.