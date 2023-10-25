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Posted 25 октября, 14:18

Published 25 октября, 14:18

Modified 25 октября, 14:23

Updated 25 октября, 14:23

Секреты растопки печи после длительного простоя

25 октября 2023, 14:18
Часто бывает так, что после длительного простоя печь не разгорается или начинает дымить. Это происходит из-за того, что дымоход выстужен и отсырел за зиму. Иногда он может даже промерзнуть настолько сильно, что воздух внутри становится холоднее, чем на улице.

В результате холодный воздух не оседает вниз по трубе, и нет нормальной тяги. Чтобы успешно разогреть печь, нужно сначала выгнать холодный воздух. Об этом пишет Общественная служба новостей.

Есть несколько способов прогреть промерзшие трубы. Если в помещении, где находятся трубы, уже есть положительная температура, можно приоткрыть дверцу топочной камеры очага и окна, чтобы теплый воздух проник в помещение и сквозняк создал движение воздушных масс внутри топки и дымовой трубы.

Другой метод, который подходит в большинстве случаев, заключается в том, чтобы зажечь газету и поместить ее в прочистную дверку дымохода. Нужно сжечь несколько листов бумаги, чтобы создать достаточный эффект. Когда газета и пламя начинают активно затягиваться в дымовой канал из-за усиленной тяги, значит, все получилось. После прогрева дымохода можно начинать растопку печи.

При отоплении печи следует соблюдать меры безопасности. Обязательно имейте огнетушители в своем загородном доме. Также регулярно чистите печь от сажи и золы. Открытый огонь должен находиться на безопасном расстоянии от мебели и других легковоспламеняющихся предметов. И не забывайте проверять трубу на трещины и закрывать заслонку только после полного выгорания топлива.

Никогда не используйте жидкости для розжига и прекратите топить печь несколько часов перед сном. Важно, чтобы была хорошая вентиляция или приоткрыто окно в спальне, чтобы избежать отравления угарным газом во сне.

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