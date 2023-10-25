Путин спросил Минсельхоз о причинах роста цен на куриное мясо

Во время совещания Патрушев вышел на видеосвязь из птичника и рассказал о текущей ситуации в этой отрасли. Он подчеркнул, что сейчас активно занимается этой проблемой. При этом глава ведомства отметил, что нет экономических оснований для увеличения стоимости куриного мяса.