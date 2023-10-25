Путин спросил Минсельхоз о причинах роста цен на куриное мясо

Posted 25 октября, 20:11
Published 25 октября, 20:11
Modified 25 октября, 20:14
Updated 25 октября, 20:14
Во время совещания Патрушев вышел на видеосвязь из птичника и рассказал о текущей ситуации в этой отрасли. Он подчеркнул, что сейчас активно занимается этой проблемой. При этом глава ведомства отметил, что нет экономических оснований для увеличения стоимости куриного мяса.
Он также сообщил о сокращении объемов производства, которые были зафиксированы ранее. Однако уже сейчас объемы начинают увеличиваться, добавил Патрушев. Об этом пишет Общественная служба новостей.
Министр провел беседу с птицеводами и отметил, что из соображений социальной ответственности они уже начали снижать цены на курятину.
«Я надеюсь, что мы скоро увидим результат», — подчеркнул он.
Президент России в свою очередь призвал правительство активно использовать механизмы контроля цен при их росте.