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Posted 25 октября, 20:11

Published 25 октября, 20:11

Modified 25 октября, 20:14

Updated 25 октября, 20:14

Путин спросил Минсельхоз о причинах роста цен на куриное мясо

25 октября 2023, 20:11
Российский лидер Владимир Путин задал вопрос главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву о повышении цен на курятину.

Во время совещания Патрушев вышел на видеосвязь из птичника и рассказал о текущей ситуации в этой отрасли. Он подчеркнул, что сейчас активно занимается этой проблемой. При этом глава ведомства отметил, что нет экономических оснований для увеличения стоимости куриного мяса.

Он также сообщил о сокращении объемов производства, которые были зафиксированы ранее. Однако уже сейчас объемы начинают увеличиваться, добавил Патрушев. Об этом пишет Общественная служба новостей.

Министр провел беседу с птицеводами и отметил, что из соображений социальной ответственности они уже начали снижать цены на курятину.

«Я надеюсь, что мы скоро увидим результат», — подчеркнул он.

Президент России в свою очередь призвал правительство активно использовать механизмы контроля цен при их росте.

#Общество
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