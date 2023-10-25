Путин: нужно остановить кровопролитие на Ближнем Востоке

Posted 25 октября, 17:57
Published 25 октября, 17:57
Modified 25 октября, 17:59
Updated 25 октября, 17:59
Владимир Путин выразил свою озабоченность ситуацией на Ближнем Востоке, где происходят конфликты между Израилем и Палестиной. Он подчеркнул важность прекращения кровопролития и предотвращения возможной эскалации конфликта. Путин отметил, что некоторые силы стремятся использовать ситуацию для разгона волны хаоса и ненависти, пишет 360tv.ru.
Президент РФ регулярно обсуждает эту проблему с лидерами ближневосточных и других стран. В свою очередь, глава МИД Сергей Лавров заявил о необходимости прекратить конфликт как можно скорее, назвав его новым острым витком противостояния.
Нападение из сектора Газа утром 7 октября стало причиной тревоги. Тысячи ракет были выпущены по Израилю, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.