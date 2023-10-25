Путин: нужно остановить кровопролитие на Ближнем Востоке

Владимир Путин выразил свою озабоченность ситуацией на Ближнем Востоке, где происходят конфликты между Израилем и Палестиной. Он подчеркнул важность прекращения кровопролития и предотвращения возможной эскалации конфликта. Путин отметил, что некоторые силы стремятся использовать ситуацию для разгона волны хаоса и ненависти, пишет 360tv.ru.