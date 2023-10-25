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Posted 25 октября, 17:57

Published 25 октября, 17:57

Modified 25 октября, 17:59

Updated 25 октября, 17:59

Путин: нужно остановить кровопролитие на Ближнем Востоке

Путин: нужно остановить кровопролитие на Ближнем Востоке

25 октября 2023, 17:57
Фото: 1MI
Путин выразил тревогу по поводу ситуации на Ближнем Востоке и призвал остановить кровопролитие, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта и волну хаоса и взаимной ненависти.

Владимир Путин выразил свою озабоченность ситуацией на Ближнем Востоке, где происходят конфликты между Израилем и Палестиной. Он подчеркнул важность прекращения кровопролития и предотвращения возможной эскалации конфликта. Путин отметил, что некоторые силы стремятся использовать ситуацию для разгона волны хаоса и ненависти, пишет 360tv.ru.

Президент РФ регулярно обсуждает эту проблему с лидерами ближневосточных и других стран. В свою очередь, глава МИД Сергей Лавров заявил о необходимости прекратить конфликт как можно скорее, назвав его новым острым витком противостояния.

Нападение из сектора Газа утром 7 октября стало причиной тревоги. Тысячи ракет были выпущены по Израилю, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

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