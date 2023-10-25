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Posted 25 октября, 16:01

Published 25 октября, 16:01

Modified 25 октября, 16:02

Updated 25 октября, 16:02

Психолог связала детский страх темноты с богатым воображением

Психолог связала детский страх темноты с богатым воображением

25 октября 2023, 16:01
Фото: 1MI
Дети-фантазеры чаще жалуются на чувство страха в темной комнате.

Об этом в интервью News рассказала психолог Галина Добромирова. Также она выразила предположение, что отсутствие навыков самоконтроля и собственных правил поведения из-за полного подчинения родителям у детей может стать причиной возникновения страха в темноте. По мнению Добромировой, при выключенном свете дети нередко ощущают крушение своего мира.

Психолог отметила, что вещи в комнате представляют собой основу привычного мира ребенка, а в ситуации, когда все это пропадает из поля зрения, малыш утрачивает опору. Склонные к тревожности дети при этом еще и развивают убеждение, что темнота связана с опасностью.

Иными словами, пытаясь самостоятельно построить мир, который недоступен зрению, ребенок в возрасте до трех лет испытывает ужас перед темнотой. Многим не удается избавиться от этого страха даже с возрастом, подвела итог Галина Добромирова.

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