Психолог связала детский страх темноты с богатым воображением

Posted 25 октября, 16:01
Published 25 октября, 16:01
Modified 25 октября, 16:02
Updated 25 октября, 16:02
Об этом в интервью News рассказала психолог Галина Добромирова. Также она выразила предположение, что отсутствие навыков самоконтроля и собственных правил поведения из-за полного подчинения родителям у детей может стать причиной возникновения страха в темноте. По мнению Добромировой, при выключенном свете дети нередко ощущают крушение своего мира.
Психолог отметила, что вещи в комнате представляют собой основу привычного мира ребенка, а в ситуации, когда все это пропадает из поля зрения, малыш утрачивает опору. Склонные к тревожности дети при этом еще и развивают убеждение, что темнота связана с опасностью.
Иными словами, пытаясь самостоятельно построить мир, который недоступен зрению, ребенок в возрасте до трех лет испытывает ужас перед темнотой. Многим не удается избавиться от этого страха даже с возрастом, подвела итог Галина Добромирова.