Психолог связала детский страх темноты с богатым воображением

Психолог отметила, что вещи в комнате представляют собой основу привычного мира ребенка, а в ситуации, когда все это пропадает из поля зрения, малыш утрачивает опору. Склонные к тревожности дети при этом еще и развивают убеждение, что темнота связана с опасностью.