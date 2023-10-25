Приватизация «Муниципальных рынков» снова вызвала вопросы у омских депутатов

Омские депутаты сегодня, 25 октября, в очередной раз обсуждали судьбу МУПа «Муниципальные рынки». Как уже писал Город55, это предприятие до конца следующего года должно быть преобразовано, чтобы выполнялась одна из норм федерального законодательства. Во время весенней сессии вопрос о приватизации рынков отложили, но теперь он вернулся в повестку.