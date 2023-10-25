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Posted 25 октября 2023, 07:51

Published 25 октября 2023, 07:51

Modified 25 октября 2023, 07:53

Updated 25 октября 2023, 07:53

Приватизация «Муниципальных рынков» снова вызвала вопросы у омских депутатов

Приватизация «Муниципальных рынков» снова вызвала вопросы у омских депутатов

25 октября 2023, 07:51
Фото: 1MI.
Предложение администрации принято пока только к рассмотрению.

Омские депутаты сегодня, 25 октября, в очередной раз обсуждали судьбу МУПа «Муниципальные рынки». Как уже писал Город55, это предприятие до конца следующего года должно быть преобразовано, чтобы выполнялась одна из норм федерального законодательства. Во время весенней сессии вопрос о приватизации рынков отложили, но теперь он вернулся в повестку.

Выяснилось, что у крупнейшей фракции Горсовета уже есть сложившееся мнение по данному вопросу.

— На вчерашнем заседании фракции «Единой России» было принято решение пока принять вопрос к рассмотрению, — рассказал собравшимся Сергей Дроздов, — и, возможно, создать рабочую группу, которая детально изучит вопрос о приватизации «Муниципальных рынков».

Депутат Дмитрий Лицкевич предложил пойти дальше: по его мнению, новая рабочая группа должна последовательно рассматривать перспективы реорганизации каждого конкретного МУПа. Эти предложения получили поддержку большинства.

— Депутаты при утверждении программы приватизации очень внимательно относятся к тому, чтобы муниципальное имущество оставалось в собственности города Омска, — констатировал уже после заседания председатель городского Совета Владимир Корбут. — На прошлом заседании мы не поддержали инициативу администрации о включении «Муниципальных рынков» в план приватизации, и сейчас мы приняли только к рассмотрению, чтобы на последующих комитетах рассмотреть вопрос внимательно.

Отметим: «Муниципальные рынки» — это один из наиболее доходных омских МУПов, и, судя по недавнему обсуждению в комитете по вопросам экономического развития, его доходность может и должна быть повышена. С этим и связано повышенное внимание депутатов к судьбе предприятия.

Омские депутаты одобрили акционирование «Муниципальных рынков»
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#Николай Эйхвальд#Владимир Корбут#Новости#Горсовет#Рынки#Сергей Дроздов#Дмитрий Лицкевич
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