Под Миассом автомобилист избил школьника за переход дороги в неположенном месте

На видеозаписи от камер видеонаблюдения видно, как школьники перебегают дорогу в запретном месте. Водитель чуть не сбил одного из детей, и сразу же вышел, чтобы пояснить правила дорожного движения с помощью кулаков. Он нанес удар по голове и избил лежащего на асфальте мальчика, пишет ФедералПресс.