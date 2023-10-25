Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted 25 октября, 09:05

Published 25 октября, 09:05

Modified 25 октября, 09:07

Updated 25 октября, 09:07

Под Миассом автомобилист избил школьника за переход дороги в неположенном месте

25 октября 2023, 09:05
Вблизи Миасса автомобилист нанес избиение школьнику за то, что ребенок переходил дорогу в запретном месте. Водитель почти сбил несколько детей. Силовые структуры начали расследование инцидента. В интернет-сообществах развернулась спора о том, кто прав и кто виноват.

«После оперативных действий полиция установила лиц, причастных к случаю. Мужчина, попавший на видеозапись, явится сегодня в полицейский участок для объяснений», — проинформировали в информационной службе главного управления МВД по региону.

На видеозаписи от камер видеонаблюдения видно, как школьники перебегают дорогу в запретном месте. Водитель чуть не сбил одного из детей, и сразу же вышел, чтобы пояснить правила дорожного движения с помощью кулаков. Он нанес удар по голове и избил лежащего на асфальте мальчика, пишет ФедералПресс.

«Рядом со школой установлен знак „осторожно дети“ — это для водителей! Проезжая такие места, нужно быть максимально внимательным и готовым к подобным ситуациям», — написала местная жительница Надежда Каримова в сообществе «Инцидент Миасс» в социальной сети «ВКонтакте».

Некоторые считают, что виноваты родители мальчика, которые не преподали ему правила дорожного поведения. Традиционно большинство людей считает использование физической силы неприемлемым в любом случае.

Подпишитесь
Обращена в доход государства. У экс-начальника омской полиции конфисковали квартиру
Сегодня, 03:27
Экс-глава Минздрава Андрей Стороженко стал владельцем стоматологической клиники
Сегодня, 04:46
В Wildberries сообщили, что омская школьница не могла купить у них пневматику
Сегодня, 02:37
Десятки батонов на земле и пакеты с едой. Омичи возмутились выброшенной просрочке
Сегодня, 01:57
Слова не прошли модерацию. Омским реперам из «Грот» отказали в публикации новой песни
Сегодня, 07:23
Средняя поездка — 14 минут. Как омичи ездили на самокатах этим летом
Сегодня, 06:43