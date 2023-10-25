Под Миассом автомобилист избил школьника за переход дороги в неположенном месте

Posted 25 октября, 09:05
Published 25 октября, 09:05
Modified 25 октября, 09:07
Updated 25 октября, 09:07
«После оперативных действий полиция установила лиц, причастных к случаю. Мужчина, попавший на видеозапись, явится сегодня в полицейский участок для объяснений», — проинформировали в информационной службе главного управления МВД по региону.
На видеозаписи от камер видеонаблюдения видно, как школьники перебегают дорогу в запретном месте. Водитель чуть не сбил одного из детей, и сразу же вышел, чтобы пояснить правила дорожного движения с помощью кулаков. Он нанес удар по голове и избил лежащего на асфальте мальчика, пишет ФедералПресс.
«Рядом со школой установлен знак „осторожно дети“ — это для водителей! Проезжая такие места, нужно быть максимально внимательным и готовым к подобным ситуациям», — написала местная жительница Надежда Каримова в сообществе «Инцидент Миасс» в социальной сети «ВКонтакте».
Некоторые считают, что виноваты родители мальчика, которые не преподали ему правила дорожного поведения. Традиционно большинство людей считает использование физической силы неприемлемым в любом случае.