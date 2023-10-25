Омские депутаты «приостановились» в вопросе о вероисповедальном статусе кладбищ

Posted 25 октября, 09:12
Published 25 октября, 09:12
Modified 25 октября, 09:14
Updated 25 октября, 09:14
На сегодняшнем пленарном заседании Омского городского совета речь шла, помимо всего прочего, о похоронном деле. Город55 уже писал о предложении наделить Горсовет новыми полномочиями — придавать некоторым городским кладбищам статус конфессиональных. Эта инициатива обсуждалась в комитете, а сегодня ее предложили всему созыву.
Напомним: в прошлый раз многие депутаты говорили о своем непонимании того, зачем нововведения нужны и что конкретно они означают. Сегодня стало известно о прошедших дополнительных обсуждениях.
— Вчера вопрос рассматривался на заседании фракции «Единой России», — рассказал депутат Сергей Дроздов. — Мнения коллег разделились (может быть, это и правильно). Мы пришли к решению принять законопроект в первом чтении и приостановиться, а в дальнейшем обсудить отдельные пункты, которые, возможно, не стоит принимать.
Так депутаты и поступили. Теперь инициативу снова будут обсуждать в профильном комитете — по вопросам жилищно-коммунального комплекса. Можно предположить, что основное внимание депутаты снова уделят вопросам о том, кого можно будет хоронить на вероисповедальных кладбищах, как должны оформляться разрешения в неочевидных случаях и как должен трактоваться термин «подхоранивание», которого нет в городском законодательстве.