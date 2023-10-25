Омские депутаты «приостановились» в вопросе о вероисповедальном статусе кладбищ

Так депутаты и поступили. Теперь инициативу снова будут обсуждать в профильном комитете — по вопросам жилищно-коммунального комплекса. Можно предположить, что основное внимание депутаты снова уделят вопросам о том, кого можно будет хоронить на вероисповедальных кладбищах, как должны оформляться разрешения в неочевидных случаях и как должен трактоваться термин «подхоранивание», которого нет в городском законодательстве.