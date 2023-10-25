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Posted 25 октября, 09:12

Published 25 октября, 09:12

Modified 25 октября, 09:14

Updated 25 октября, 09:14

Омские депутаты «приостановились» в вопросе о вероисповедальном статусе кладбищ

Омские депутаты «приостановились» в вопросе о вероисповедальном статусе кладбищ

25 октября 2023, 09:12
Фото: 1MI
Пока предложение мэрии принято только в первом чтении.

На сегодняшнем пленарном заседании Омского городского совета речь шла, помимо всего прочего, о похоронном деле. Город55 уже писал о предложении наделить Горсовет новыми полномочиями — придавать некоторым городским кладбищам статус конфессиональных. Эта инициатива обсуждалась в комитете, а сегодня ее предложили всему созыву.

Напомним: в прошлый раз многие депутаты говорили о своем непонимании того, зачем нововведения нужны и что конкретно они означают. Сегодня стало известно о прошедших дополнительных обсуждениях.

— Вчера вопрос рассматривался на заседании фракции «Единой России», — рассказал депутат Сергей Дроздов. — Мнения коллег разделились (может быть, это и правильно). Мы пришли к решению принять законопроект в первом чтении и приостановиться, а в дальнейшем обсудить отдельные пункты, которые, возможно, не стоит принимать.

Так депутаты и поступили. Теперь инициативу снова будут обсуждать в профильном комитете — по вопросам жилищно-коммунального комплекса. Можно предположить, что основное внимание депутаты снова уделят вопросам о том, кого можно будет хоронить на вероисповедальных кладбищах, как должны оформляться разрешения в неочевидных случаях и как должен трактоваться термин «подхоранивание», которого нет в городском законодательстве.

#Омск#Новости#Горсовет#Николай Эйхвальд#Кладбища#Сергей Дроздов
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