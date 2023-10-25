Новое жилье вместо аварийного получили еще 18 семей на Сахалине

«Благодаря поддержке федерального центра и личной инициативе президента России проблема с расселением аварийного жилья решается на Сахалине активными темпами. Ровно год назад Владимир Путин объявил о продолжении программы расселения граждан из аварийного фонда. Каждый житель может увидеть эти изменения, ведь в Сахалинской области только по новой программе расселено более 10 тысяч людей», — прокомментировал министр строительства островного региона Алексей Колеватых.